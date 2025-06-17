Более 100 спортивных пар сразятся за Кубок губернатора по конкуру в Челябинске

Соревнования, посвященные памяти П. И. Сумина, пройдут на открытой площадке в КСК «Рифей»

Традиционные соревнования, посвященные памяти П. И. Сумина, пройдут 20 июня на открытой площадке КСК «Рифей». В главном виде программы участникам предстоит преодолеть барьеры на высоте 135 см, сообщает региональный Минспорт.

На соревнования в Челябинск приедут всадники и их верные напарники из Свердловской и Оренбургской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Башкортостан. В общей сложности выступят около 100 спортивных пар. Им предстоит продемонстрировать мастерство, скорость и ловкость в преодолении сложных высоких препятствий.

В программе Кубка губернатора — 2025 несколько дисциплин и маршрутов. Откроют соревнования юные участники, которым предстоит пройти по дистанции и преодолеть барьеры на высоте до 50—70 см. Более опытных наездников ждут маршруты с барьерами 90—100 и 110—115 см. Ну а в главном виде программы за Кубок губернатора участники будут состязаться в прыжках на лошадях через барьеры высотой 135 см.





Церемония открытия соревнований запланирована на 13:00. По традиции организаторы приготовили для гостей культурно-развлекательную программу. Так, их ждет художественная мастерская по созданию цветочных картин, катание на пони и лошадях, а также различные конкурсы и мастер-классы.

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