Более 100 конькобежцев выступят на Кубке России по многоборьям в Челябинске

На льду «Уральской молнии» они поборются за путевки на чемпионат страны

Сегодня, 27 ноября, на льду дворца спорта «Уральская молния» в Челябинске стартует Кубок России по конькобежному многоборью. В состязаниях выступят более 100 спортсменов из 18 регионов. Они поборются не только за медали, но и за путевки на главный старт сезона — чемпионат России — 2026 в Иркутске, сообщает Союз конькобежцев России.

Состязания пройдут в течение двух дней, 27 и 28 ноября. Спортсменам из 18 регионов предстоит выступить по программе спринтерского и классического многоборья. Планируется, что за награды в женских и мужских забегах поборются более 100 спортсменов.

Среди участников — титулованные спортсмены, входящие в состав национальной сборной России: Ангелина Голикова (Москва), Ирина Кузнецова и Сергей Трофимов (оба — Красноярский край), Руслан Мурашов и Павел Кулижников (оба — Московская область), Виктор Муштаков (Алтайский край).

Сильнейший состав заявит на соревнования и Челябинская область. На родной лед выйдут Мария Гудошникова, Анастасия Алтухова, Анастасия Григорьева, Полина Чеснокова, Степан Чистяков, Дмитрий Крылов, Никита Базюк, Устин Никулин, Егор Шорохов и Сергей Бородулин.

В первый день соревнований, 27 ноября, состоятся забеги на дистанциях 500 и 1000 метров среди спринтеров у мужчин и женщин, а также среди «классиков» на 500 и 3000 метров среди женщин, а также 500 и 5000 метров среди мужчин.

Завершат программу соревнований еще восемь забегов, которые состоятся на следующий день, 28 ноября. На каждой дистанции в зависимости от показанного времени спортсмены получат баллы. По итогам четырех забегов в каждой дисциплине определятся победитель и призеры соревнований.

Отметим, что Кубок России по многоборьям является основным этапом отбора на чемпионат страны, который состоится в январе 2026 года в Иркутске.

Возрастное ограничение: 0+