Более 100 человек стали участниками первенства по лыжному спорту в Троицке

Мероприятие планируется сделать ежегодным

В минувшие выходные в Троицке состоялось первенство по лыжному спорту. Целью мероприятия стала популяризация этого вида спорта в городе. Заезды и награждение, как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, были разбиты по возрастным ступеням комплекса ГТО. Это позволило каждому участнику уйти с мероприятия со знаком отличия.



«На торжественном открытии мероприятия были вручены благодарности за неоценимый вклад в развитие лыжного спорта и за поддержание лыжной трассы в ГРЭС „Тропа здоровья“ Александру Бруханчикову и Юрию Цветкову, а также были вручены знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ участникам V областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО»,— рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта региона.

Как сообщил руководитель центра по физической культуре Дмитрий Кузнецов, мероприятие будет проводиться каждый год. Всего в день соревнований на лыжи встали более 100 человек от шести до 64 лет.