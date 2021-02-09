Более 1,5 тысячи южноуральцев вышли на «Лед надежды нашей»

Соревнования прошли в минувшие выходные в крупных городах Челябинской области

Более 1 500 южноуральцев стали участниками соревнований «Лед надежды нашей». Старты прошли в минувшую субботу, 6 февраля, в крупных городах региона.



В этом году старты были посвящены 90-летнему юбилею комплекса «Готов к труду и обороне». Главной площадкой спортивного мероприятия стал стадион «Инга» в Челябинске. Здесь прошли забеги на дистанциях 50 и 100 метров в шести возрастных группах.

«Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта „Спорт — норма жизни“, входящего в структуру нацпроекта „Демократия“. Несмотря на сложные погодные условия участники соревнований получили массу положительных эмоций и впечатлений. Победителям и призерам соревнований были вручены медали, дипломы и сувенирные призы Министерства спорта Российской Федерации»,— рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, «Лед надежды нашей» — всероссийское мероприятие, которое прошло не только в Челябинске, но и других городах России. Его организаторами являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России. По их задумке старты должны способствовать повышению интереса к занятию физкультурой у жителей страны.