Боксёр из Челябинска Ева Никитина взяла золото первенства Европы

В финале спортсменка одержала верх над соперницей из Польши.

Спортсменка из Челябинска стала победительницей первенства Европы по боксу среди юношей и девушек. Ева Никитина завоевала золотую медаль на турнире в столице Болгарии Софии. Об этом «Первому областному» рассказали в спортивной школе олимпийского резерва «Буревестник», воспитанницей которого она является.



«В столице Болгарии состоялись финалы первенства Европы среди девушек и юношей по боксу. Воспитанница СШОР „Буревестник“ кандидат в мастера спорта Ева Никитина стала победителем первенства Европы в весовой категории до 63 килограммов. В финале Ева одержала победу над спортсменкой из Польши. Ева тренируется под руководством мастера спорта по боксу Кристины Борцовой»,— рассказали «Первому областному» в СШОР «Буревестник».

Отметим, что первенство Европы проходило в Болгарии с 24 ноября по 2 декабря. Всего сборную России представили 25 спортсменов — 12 девушек и 13 юношей. В общей сложности они завоевали 22 медали, 16 из которых — золотые, две бронзовые и четыре серебряные. Этот результат позволил российской сборной взять первое общекомандное место.