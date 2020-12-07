Боксёр Эдмонд Худоян из Златоуста стал победителем национального чемпионата в Оренбурге

Его медаль стала единственной в копилке южноуральской команды.

Южноуральский боксёр Эдмонд Худоян стал обладателем золотых медалей чемпионата России в Оренбурге. Спортсмен из Златоуста добился такого результата во второй раз в карьере. Боксёр выступал в весовой категории до 49 килограммов. На соревнованиях Эдмонд Худоян одолел четырёх боксёров. В финальном бою южноуральцу противостоял Володя Мнацаканян из подмосковного Ногинска. Как сообщили «Первому областному» в пресс-службе федерации бокса Челябинской области, золотая медаль Эдмонда Худояна стала единственной в копилке южноуральской команды.



«Своим соперникам в четвертьфинальной стадии уступили, по мнению судей, прошлогодние бронзовые призеры мастер спорта России Максим Стахеев (52 кг), заслуженный мастер спорта Эдуард Абзалимов (57 кг), мастер спорта международного класса, победитель молодежного первенства России — 2019 Алексей Киселев (57 кг), а также победитель юниорских первенств планеты и континента Андрей Стоцкий (свыше 91 кг)»,— добавили в пресс-службе областной федерации бокса.

Отметим, соревнования в Оренбурге были предолимпийскими. По их итогам будет сформирован состав сборной России на игры в Токио, которые состоятся в следующем году. Напомним, Олимпиада должна была пройти минувшим летом, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.