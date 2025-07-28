Боксеры выполнили нормативы ГТО на фестивале «Большая семья» в Троицке

А еще провели для всех желающих показательную тренировку

Региональный фестиваль «Челябинская область — большая семья» посетил Троицк. Здесь в центре внимания были боксеры, которые устроили показательную тренировку для всех желающих, а еще присоединились к движению ГТО, выполнив нормативы комплекса на золотые знаки отличия, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

Воспитанники отделения бокса и их наставники показали зрителям и гостям передвижного фестиваля в Троицке то, каким образом проходят их ежедневные тренировки. Руководил всем процессом тренер высшей категории Артем Гундин. Местные жители также активно участвовали в занятии, на себе испытали то, какими интенсивными они могут быть у боксеров.

Хорошенько размяв мышцы и бицепсы, представители боевых единоборств дружно приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО на специально оборудованной площадке регионального минспорта. Отменная физическая подготовка помогла им справиться с тестами на отлично — все ребята выполнили их на золотой знак отличия. Отметим, что в общей сложности на фестивале «Большая семья» в Троицке к движению ГТО присоединились 346 человек.

Отличные результаты показал 22-летний спортсмен Андрей Протасов: он выполнил прыжок в длину на 2,6 метра, сделал 60 отжиманий и 44 раза упражнение на пресс. Блестяще для своего возраста сдала нормативы 78-летняя Людмила Рига.

Следующей остановкой передвижного фестиваля «Челябинская область — большая семья» станет село Октябрьское. Участники и гости мероприятия соберутся здесь сегодня, 28 июля.