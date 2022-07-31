Боксеры УрФО стали серебряными призерами командного Кубка России

В финальном поединке уральцы уступили соперницам из Центрального ФО — 17:22

В подмосковном Серпухове завершился командный Кубок России по боксу. Его победителем стала команда Центрального федерального округа, которая в финальном матче выиграла у сборной Уральского федерального округа. Серебряными призерами турнира стали шесть южноуральских боксеров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Изначально именно ЦФО считался главным фаворитом соревнования, и боксеры этой команды в один голос заявляли, что им надоело довольствоваться регулярным попаданием в финал, а хочется наконец подняться на высшую ступень пьедестала почета. И в Серпухове в год 30-летия Федерации бокса России команде ЦФО это удалось.

В решающем поединке сборная ЦФО победила УрФО со счетом 22:17. В составе уральской команды на турнир были заявлены 6 южноуральских боксеров. Однако в финале на ринг вышли только три наших земляка. Эдмонд Худоян (48 кг) единогласным решением судей победил Владимира Мнацакяна, Андрей Стоцкий (92 кг) был сильней Рамазана Дадаева, а Максим Стахеев (51 кг) уступил Василию Егорову.

Напомним, что в турнире принимали участие команды из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. Боксёры состязались в 13 весовых категориях, принятых Международной ассоциацией бокса (IBA). За победу боксёра в бою команда получает два балла, за поражение — один, за неявку — минус один балл. Призовой фонд турнира составил 20 миллионов рублей. За первое место команда получила 10 миллионов рублей, за второе — семь, за третье — три. Днем ранее бронзовые медали завоевали боксеры Северо-Кавказского федерального округа.