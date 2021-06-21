Боксеры Уральского федерального округа завоевали золото командного Кубка России

В составе победителей отличились два южноуральских спортсмена

В Екатеринбурге завершился командный Кубок России по боксу среди мужчин, победителем которого стала сборная УрФО. В финальном матче уральцы были сильнее соперников из Центрального федерального округа. В состав уральской команды вошли и два боксера Челябинской области — Эдмонд Худоян и Андрей Стоцкий.

Организатором турнира выступила Федерация бокса России. Солидный призовой фонд в размере 20 млн рублей поспособствовал тому, что на командном Кубке России были представлены одни из сильнейших боксеров страны. Команда победителей получает не только фирменные медали, но и денежную премию в 10 млн рублей, серебряным призерам полагались 7 млн руб, обладателям бронзы — 3 млн. руб.

В состав сборной УрФО вошли два южноуральских боксера — Эдмонд Худоян (49 кг, тренеры А. Зайцев и Р. Сайфулин) и Андрей Стоцкий (91 кг, тренеры Г. Рубцов и С. Новиков). В битве за золото оба спортсмена в своих поединках уступили, однако это не помешало сборной УрФО одержать победу над представителями Центрального ФО со счетом 16:14.

Отметим, что Кубок России по боксу был возрожден после 12-летней паузы в 2018 году и трижды проводился в Ижевске. В прошлом году чемпионом стала команда Приволжского ФО, взявшая верх над соперниками из Центрального ФО. Уральцы заняли третье место. В 2022 году командный Кубок России примет Пермь.