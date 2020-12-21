Боксеры из Челябинска стали обладателями двух медалей на турнире в Москве

Награды завоевали Тамерлан Касымов и Диаза Баталова

Две медали на соревнованиях класса «А» памяти заслуженного мастера спорта СССР Николая Королева в Москве завоевали боксеры из Челябинска. Представители Южного Урала Тамерлан Касымов и Диаза Баталова выиграли серебро и бронзу в весе до 64 и 48 килограммов соответственно. О достижениях челябинских боксеров «Первому областному» сообщили в пресс-службе региональной федерации.



«Серебряным призером турнира в весовой категории до 64 килограммов стал студент ЮУрГГПУ Тамерлан Касымов. Также Тамерлан был отмечен специальным призом „За волю к победе“, который ему вручил чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Александр Лебзяк. Бронзовым призером состязаний стала Диаза Баталова из СШОР „Алмаз“»,— рассказали «Первому областному» в федерации бокса Челябинской области.

Отметим, что соревнования также были посвящены памяти боксеров — бойцов спецназа. Всего в них приняли участие 238 спортсменов более чем из 40 регионов страны.