Сборную Челябинской области по боксу возглавил Фаригат Касымов

Новый руководитель несколько раз был признан лучшим судьей чемпионатов Европы и мира

Руководителем сборной по боксу Челябинской области стал заслуженный тренер РФ Фаригат Касымов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной федерации бокса.



49-летний Касымов за свою карьеру воспитал десятки чемпионов России и мира по боксу и кикбоксингу. Последние несколько лет он возглавлял областную молодежную сборную боксеров. В 2010 году заслужил звание лучшего спортивного наставника России, несколько раз был признан лучшим судьей боксерских соревнований уровня Европы и мира.

Как передает пресс-служба федерации, в ближайших планах Фаригата Фаткулловича — встретиться с лучшими тренерами региона. Главная цель — подготовка к Олимпиаде в Париже, которая должна пройти в 2024 году.

«Благодарю Центр спортивной подготовки, Федерацию бокса Челябинской области и все боксерское сообщество за поддержку и доверие. Это огромная честь — и огромная ответственность: по максимуму реализовать потенциал южноуральских спортсменов. Задача не из легких, но она решаема. Буду опираться на опыт лучших: это Александр Орлов и Владимир Рощенко в Челябинске, Радик Сайфуллин в Златоусте, Александр Попов в Трехгорном, Александр Безменов в Магнитогорске и другие. Планирую с каждым обсудить дальнейшие совместные шаги», — рассказал Фаригат Касымов.

Фаригат Касымов — выпускник Челябинского педагогического университета, он окончил исторический и спортивный факультеты. Тренерский стаж — более 25 лет. Вся семья нового руководителя боксерской сборной — спортсмены. Супруга — мастер спорта по аэробике, старшая дочь — кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, старший сын — мастер спорта по боксу и кикбоксингу, младшие дети тоже занимаются единоборствами и гимнастикой.