Боксер Сергей Ковалев станет почетным гостем на турнире RCC в Челябинске

Чемпион мира поддержит российских боксеров в титульных поединках

Известный российский боксер-профессионал, экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалев посетит вечер профессионального бокса RCC в Челябинске, который пройдет 14 февраля в ледовой арене «Трактор». Титулованный боец поддержит своих коллег в титульных поединках, а также оценит уровень подготовки челябинских боксеров, сообщают организаторы мероприятия.

Сергей Ковалев — уроженец Челябинска, который на протяжении 16 лет профессиональной карьеры неизменно ассоциировался с родным городом на мировой арене. За плечами Крашера 20 титульных поединков и статус одного из самых узнаваемых российских боксеров в истории. Его визит станет особым знаком поддержки для земляков, выходящих на ринг.

Главное событие вечера — битва за титул временного чемпиона мира WBA. В центральном поединке вечера на ринг выйдет 33-летний россиянин Георгий Юновидов, действующий обладатель временного титула чемпиона мира WBA в бриджервейте (до 101,6 кг). Ему предстоит первая защита пояса. Соперником станет не имеющий поражений армянский боец Вартан Арутюнян.

Большой интерес у челябинской публики вызывает бой титулованного тайбоксера Хаяла Джаниева. Его соперником станет боец на голых кулаках Василий Поднебесный. Джаниев является чемпионом мира по тайскому боксу среди профи по версиям WMC и GPRO, а также чемпионом Европы среди профи. За свою карьеру он дрался во многих мировых организациях. Последние несколько лет пробует себя в разных дисциплинах, выступал по правилам ММА, и его переход в олимпийский бокс станет логичным этапом в карьере.

В рамках турнира поддержку родных стен получат и другие челябинские боксеры. Выйдут на ринг Вильдан Минасов, Яков Букин, Алексей Киселев и Сергей Егоров. Турнир RCC по боксу состоится 14 февраля в челябинской арене «Трактор».

Возрастное ограничение: 18+