Боксер Мурат Гассиев вернул себе титул чемпиона мира WBA

Он одержал победу нокаутом в 6-м раунде над болгарином Кубратом Пулевым

Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA в супертяжелом весе. Боец из Северной Осетии, представляющий челябинскую компанию «УралБоксПромоушн», нокаутировал в 6-м раунде болгарина Кубрата Пулева в рамках вечера профессионального бокса в Дубаи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Титульный бой между Гассиевым и Пулевым завершал вечер профессионального бокса в Дубаи (ОАЭ). Однако долгого поединка не получилось. Российский боксер нокаутировал оппонента в 6-м раунде, поймав его на ошибке ударом левым боковым в челюсть.

Мурат Гассиев отобрал у 44-летнего Пулева титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Главным титулом здесь владеет украинец Александр Усик, которому россиянин уступил в 2018 году и потерял два чемпионских титула.

На счету Мурата Гассиева теперь 33 победы и два поражения на профессиональном ринге. Второе поражение он потерпел от шведа Отто Валлина в сентябре 2023 года.

Теперь Мурату Гассиеву предстоит провести защиту титула против обязательного претендента — непобежденного 20-летнего британца Мозеса Итаумы. В 2024-м он был признан самым перспективным боксером по версии экспертов журнала The Ring.