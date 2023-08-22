В Хабаровске близится к завершению чемпионат России по боксу. Сегодня, 22 августа, стали известны первые полуфиналисты турнира. Среди них оказался и боксер из Златоуста Эдмонд Худоян. В четвертьфинальном поединке он победил сильного соперника Володю Мнацаканяна из сборной Московской области. Южноуралец гарантировал себе как минимум бронзовую медаль турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Второй год на чемпионатах России используется слепая жеребьевка без посева лидеров. Она помогает усилить интригу, молодежь получает возможность проявить себя в случае удачной жеребьевки, а также растет интерес болельщиков, которые могут с первых дней чемпионата наблюдать за боями фаворитов друг с другом. Однако не всем нравится такая система.
«После жеребьевки было обидно, что всех лидеров засунули в одну кучу и никого не разводили. Поэтому уже в первом бое я встречался с сильным соперником — Игорем Царегородцевым. Считаю, что мы с ним показали очень зрелищный бой, хотя в моем исполнении поединок получился несколько сумбурным. В первом раунде я выглядел потерянным. Пропустил удар, но, к счастью, быстро пришел в себя. Думаю, сказалось то, что после чемпионата мира в Ташкенте у меня была длительная пауза, и вот только недавно я начал набирать форму. Уверен, что дальше будет проще боксировать. Тем более что в следующем бою меня ждет мой постоянный соперник Володя Мнацаканян», — рассказал Эдмонд Худоян.
В четвертьфинале бронзовый призер чемпионата мира — 2023 Эдмонд Худоян одержал победу, вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль турнира в категории 48 кг (поединки за третье место в боксе не проводятся. — Прим. авт.). Также вторую победу на ринге в Хабаровске одержал другой южноуральский боксер, Ильяс Додаржонов (75 кг). Он единогласным решением судей победил соперника из Москвы Игоря Кузнецова.
Кроме того, на чемпионате России по боксу в составе сборной Челябинской области выступают Алексей Киселев (57 кг), Максим Стахеев (51 кг), Ахмадшох Махмадшоев (67 кг), Тамерлан Касымов (67 кг), Дониёр Назаров (67 кг), Никита Ефремов (51 кг), Артем Шефер (63,5 кг), Ильяс Додаржонов (75 кг) и Андрей Стоцкий (92 кг), который успешно совмещает карьеру на любительском и профессиональном ринге. Максим Стахеев и Андрей Стоцкий вышли в четвертьфиналы.
Добавим, что чемпионат России является одним из главных стартов сезона для сильнейших боксеров страны. По итогам этих стартов формируется состав национальной команды для участия в международных турнирах.
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