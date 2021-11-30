Боксер из Сатки претендует на участие в первенстве Европы

Никита Рокутов вошел в состав молодежной сборной России, став призером турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился всероссийский турнир «Кубок Никифорова-Денисова», по результатам которого определялся состав молодежной сборной России на 2022 год. Единственную медаль для Челябинской области завоевал боксер из Сатки Никита Рокутов, который теперь претендует на участие в первенстве Европы среди молодежи до 18 лет, сообщает Федерация бокса Саткинского района.

Всероссийский турнир «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова» считается одним из главных в карьере молодых российских боксеров. Неофициально он носит статус Кубка страны, поскольку в нем ежегодно (с 1984 года) принимают участие сильнейшие юниоры 17—18 лет, а успешное выступление открывает перспективным бойцам дорогу в молодежную сборную России.

В нынешнем году в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 60 регионов. Челябинская область была представлена 10 бойцами, однако лишь один из них сумел выйти в решающую стадию турнира и завоевать медаль.

«Никита здорово начал турнир, достаточно убедительно выиграл у первых двух соперников, вышел в полуфинал. И в нем он выглядел лучше соперника. На мой субъективный взгляд, бой москвичу он точно не проиграл. Но судьи решили иначе. Тем не менее Никита добился того, чтобы войти в состав молодежной сборной России. Это большое и весомое для него достижение», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» тренер спортсмена Станислав Балабанов.

Впрочем, говорить о том, что южноуральский боксер выступит в первенстве Европы, пока преждевременно. Ему предстоит пройти учебно-тренировочные сборы в Кисловодске с другими претендентами на вакантные места. Возможно, тренерский штаб сборной проведет спарринги, по итогам которых и определят имена тех ребят, которые будут защищать честь страны на континентальном первенстве.

По словам Станислава Балабанова, шанс проявить себя его подопечный получит. Если и не на первенстве Европы, то на одном из международных турниров. Специалист признался, что не получал предложений от представителей Центра олимпийской подготовки по боксу Челябинской области переехать в областной центр, где есть больше возможностей для роста мастерства спортсмена. И считает, что если Никита Рокутов и дальше будет прогрессировать, то нужно будет думать над переездом, поскольку в Сатке у него нет сильных спарринг-партнеров.