Боксер Бахрам Муртазалиев впервые проиграл и лишился титула чемпиона мира IBF

Россиянин в равном бою по очкам уступил британцу Джошу Келли

Российский боксер Бахрам Муртазалиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив британцу Джошу Келли и лишившись пояса чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе. Воспитанник школы бокса города Пласта уступил сопернику в 12‑раундовом поединке по очкам, сообщает Федерация бокса России.

Титульный поединок, состоявшийся в субботу в английском Ньюкасле, продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам большинство судей отдали победу местному претенденту. Двое арбитров зафиксировали счет 115‑111 и 114‑113 в пользу Келли, третий увидел ничью — 113‑113.

Это поражение стало для 30‑летнего россиянина первым в профессиональной карьере. В его послужном списке значились 23 победы, 17 из которых — досрочно. Муртазалиев завоевал титул IBF в апреле 2024 года и успешно защитил его в сентябре, победив австралийца Тима Цзю. Поединок с Келли стал для него второй защитой чемпионского звания.

Для британского боксера Джоша Келли, который также оставался непобежденным (17-0-1), эта победа стала самой значимой в карьере и принесла первый мировой титул. Напомним, что Бахрам Муртазалиев родился и вырос в Грозном, однако в юном возрасте переехал вместе с семьей в Челябинскую область. В городе Пласте началась его боксерская карьера.