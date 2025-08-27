Блондинка в юбке и боксерских перчатках: челябинка рассказала о пути в спорт

Желание быть сильной переросло в нечто большее



Екатерина Федотова — мастер спорта России по боксу. Ей 20 лет, и она точно знает, чего хочет. Сейчас девушка учится на тренера. В ее коллекции множество соревнований и турниров, а только в этом году она стала призером первенства России среди юниорок и победителем первенства УРФО. Корреспондент телеканала УРАЛ1 поговорила со спортсменкой и узнала подробнее о ее тяге к боксу.

Мама Екатерины привела ее в бокс совсем маленькой, чтобы девочка могла постоять за себя. Больше спортсменку никто не задирает, только по-доброму просят пробить «двоечку».

«Меня обижал мальчик, и я не могла ему дать сдачи. Мама отвела меня на бокс, чтобы я училась. До сих пор учусь», — рассказывает Екатерина.

Екатерина Федотова признается: она ни разу не дралась на улице — не конфликтный человек. Зато все свои эмоции выплескивает на тренировке, а затем — на ринге. Первые соревнования у нее прошли в 12 лет. Тогда она была совсем одна в своей категории, когда почти у всех были свои пары, кроме еще одной девочки. С соперницей у Екатерины расходилась не только весовая, но и возрастная категория. Несмотря на это, их соединили, — это был первый проигрыш боксерши. После соревнований она решила, что будет тренироваться, чтобы побеждать.

Больше всего Екатерина Федотова гордится первенством России по боксу. Она стала второй и выполнила мастер спорта, проведя четыре боя, из которых в трех одержала победу. Для Федотовой бои стали тяжелыми, потому что девочек она знала: встречалась с ними не раз, выигрывая и проигрывая им.

Девочкам, по ее мнению, бокс дает уверенность.

«Стереотипы остаются стереотипами: мальчики тоже могут заниматься танцами, почему девочки не могут заниматься боксом», — рассуждает боксерша.

У девочек есть и свои преимущества, например, сейчас стали популярными юбочки у боксерш. Одна такая есть и у Екатерины. Нравятся Екатерине Федотовой и гольфы. Говоря о женственности, спортсменка уверена: взгляды у нее точно изменились.

«Я раньше вообще не носила платья и юбки, не мое было. Сейчас постоянно гуляю только в них. Думаю, это приходит с возрастом», — с улыбкой говорит она.

Действующий лайфхак от будущего тренера: хотите разгрузиться от навязчивых мыслей — идите на тренировки. Когда боксерша приходит на занятия, все проблемы уходят на второй план.

Сейчас Екатерина готовится к новым стартам. Ей предстоит турнир в Челябинске и Чемпионат России.

Автор: Елизавета Михно