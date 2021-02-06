БК «Металлург» из Магнитогорска уступил «Чебоксарским Ястребам» в выездном матче

Отрыв в счете составил 10 очков

В Чебоксарах сегодня, 6 февраля, состоялся баскетбольный матч Суперлиги-2 между местными «Ястребами» и «Металлургом» из Магнитогорска.

Игра была напряженной: в первой четверти с небольшим отрывом лидировали хозяева — 19:17. Они же выиграли во второй четверти со счетом 26:16. Третья четверть осталась за Магниткой, где она выиграла со счетом 11:21. В последней четверти победу одержали «Ястребы» — 25:17. Общий счет матча — 81:71, победа команды из Чебоксар.

К слову, этот матч прервал серию побед «Металлурга», которая составляла 4 игры. Теперь в турнирной таблице он располагается на четвертом месте с 28 очками. Следующая игра состоится 9 февраля в Тобольске против «Нефтехимика».