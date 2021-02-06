БК «Челбаскет» в упорной борьбе одолел «Нефтехимик»

Игра в Тобольске завершилась со счетом 89:93

Баскетбольный клуб «Челбаскет» из Челябинска сегодня, 6 февраля, вышел на паркет в Тобольске против команды «Нефтехимик». По ходу матча все болельщики, следившие за игрой, могли ощутить накал страстей и всю гамму эмоций.

Первую половину матча лидировали гости — счет в двух четвертях был 22:28 и 19:17. Затем «Нефтехимик» буквально «разгромил» своих соперников — 22:10. Концовка матча заставила понервничать всех, команды играли в равной степени. При этом лучшими все же оказались игроки из Челябинска — 26:8. Итоговый счет на табло показывал 89:93 в пользу БК «Челбаскет».

«Очень важная и нужная нам сегодня выездная победа над принципиальным соперником, одним из наших главных конкурентов в борьбе за выполнение задач этого сезона. Впереди настоящая битва с одним из фаворитов чемпионата — „Чебоксарскими Ястребами“. Этот клуб сейчас на лидирующих позициях. У нас совсем немного времени на переезд, восстановление, анализ и работу над ошибками. Сделаем все, чтобы выйти на паркет в Чебоксарах на максимальном уровне готовности», — заявил главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.

В настоящее время клуб из Челябинска занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Они заработали в свой актив 24 очка по прошествии 17 игр. Следующий матч выездной серии состоится уже 9 февраля. «Челбаскет» отправится в Чебоксары к команде «Чебоксарские Ястребы»