Били, бьют и будут бить! Кто из наших девушек сможет завоевать медали на чемпионате России по боксу?

На предстоящем турнире в Челябинске как минимум пять южноуральских спортсменок претендуют на награды

Через неделю, 26 ноября, в Челябинске состоится главное событие осени — чемпионат России по боксу среди женщин. В нем примут участие около 250 спортсменов из 60 регионов страны. Сильнейший состав на турнир заявят хозяева турнира. Редакция ИА «Первое областное» внимательно изучила нашу команду и выбрала тех спортсменок, у которых есть наибольшие шансы стать призерами соревнований.

Александра Кулешова

Город: Кыштым.

Возраст: 31 год.

Весовая категория: 48 кг.

Школа бокса: «Юный динамовец».

Звание: Заслуженный мастер спорта.

Достижения: Чемпионка мира (2012). Серебряный призер чемпионата мира (2008). Бронзовый призер Всемирных военных игр (2019). Четырехкратная чемпионка России (2009, 2010, 2013, 2014). Серебряный (2008, 2016, 2017) и бронзовый (2007, 2011, 2015) призер чемпионатов России.

Резюме: Одна из самых опытных и титулованных спортсменок в южноуральской команде. Именно с нее началось серьезное и успешное развитие бокса в Челябинской области. Воспитанница кыштымской школы бокса стала первой в регионе, кому удалось завоевать титул чемпиона мира. Произошло это в 2012 году.

Шансы на медаль: Конечно, лучшие годы в карьере этой талантливой и трудолюбивой спортсменки остались позади. Уже сам факт того, что Александра так долго успешно выступает на высоком уровне, говорит о многом. Фактор родных стен, поддержка болельщиков должны ей помочь дойти до решающих сражений за медали. А там все зависит только от нее самой. Немного удачи, терпения и спортивного азарта — и вот она, пятая в карьере золотая медаль чемпионатов России. Она ее заслужила как никто другой. И очень хочется, чтобы именно Саше Кулешовой удалось показать на домашнем турнире максимальный результат.

Елизавета Карташкова

Город: Челябинск.

Возраст: 23 года.

Весовая категория: до 54 кг.

Школа бокса: СШОР «Алмаз».

Звание: Мастер спорта.

Достижения: Серебряный (2020) и бронзовый (2019) призер чемпионатов России. Трехкратный победитель первенства России (2012, 2014, 2015). Победитель Спартакиады учащихся России. Победитель международного турнира Eindhoven Boxcup в Голландии.

Резюме: Спортсменка из Челябинска, напротив, из разряда тех, кто сейчас переживает период расцвета. Ей уже удалось дважды становиться призером чемпионатов страны. Сначала была бронза, в прошлом году серебро. Продолжать логическую цепочку вряд ли стоит — 23-летняя боксерша созрела для того, чтобы одержать победу и побороться в национальной команде за роль первого номера.

Шансы на медаль: Елизавета Карташкова уже десять лет занимается боксом и как минимум четыре из них выступает на высоком уровне среди взрослых спортсменок. У нее уже есть опыт участия в подобных турнирах, специалисты отмечают ее по-спортивному злой и упертый характер, отдают должное ее бойцовским качествам. Да и таланта симпатичной боксерше не занимать. Другое дело, что ее весовая категория — одна из самых конкурентных и многочисленных. Сумеет челябинка выдержать натиск соперниц — поднимется на пьедестал.

Анастасия Белякова

Город: Златоуст.

Возраст: 28 лет.

Весовая категория: до 60 кг.

Школа бокса: МАУ СШОР № 5.

Звание: Заслуженный мастер спорта.

Достижения: Бронзовый призер Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро. Многократный чемпион России. Чемпион мира (2014). Серебряный призер чемпионата мира (2016). Чемпион Европы (2014). Победитель (2015) и бронзовый призер (2019) Европейских игр. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Резюме: Еще одна титулованная спортсменка, в активе которой есть победа на чемпионате мира. Однако главный свой старт Анастасия Белякова провела на Олимпийских играх — 2016 в Рио. И кто знает, как бы они для нее завершились, если бы не досадная травма в полуфинале с француженкой Эстель Моссели. Тот бой спортсменка из Златоуста выигрывала, но получила ужасную травму локтевого сустава и вынуждена была довольствоваться бронзовой медалью.

Шансы на медаль: Необычайно талантливую спортсменку замучили травмы. Если бы не они, Анастасия уже давно могла бы выиграть все возможные титулы в мировом боксе. К сожалению, эти болячки не дают Беляковой быть первым номером в сборной России. Может быть, домашний чемпионат страны и поможет южноуральской спортсменке обрести уверенность и вернуться в элиту мирового бокса?

Ирина Автина

Город: Юрюзань.

Возраст: 26 лет.

Весовая категория: до 63 кг.

Школа бокса: СШОР «Алмаз».

Звание: Мастер спорта.

Достижения: Серебряный (2016, 2018) и бронзовый (2020) призер чемпионатов России. Обладатель Кубка России (2017). Двукратный бронзовый призер Кубка мира среди нефтедобывающих стран (2016, 2018). Победитель международного турнира Gee Bee (2020).

Резюме: Ирина Автина — «крепкий орешек» и очень неуступчивая боксерша. Ей пока не доводилось выступать на топовых международных турнирах, однако на всероссийских стартах всегда бьется на стабильно высоком уровне. Подтверждением тому — три места на пьедестале чемпионатов страны.

Шансы на медаль: Результаты последних крупных стартов говорят о том, что Ирина Автина — «железный» претендент на награды домашнего чемпионата страны. Однако оценивать ее медальные перспективы очень сложно. Возможно, и сама спортсменка не сможет дать категоричного ответа относительно того, на что она способна. Ее задача — выходить на каждый бой и биться за победу. При должном настрое и правильно выбранной тактике ей должна улыбнуться удача.

Елена Кузина

Город: Челябинск.

Возраст: 30 лет.

Весовая категория: свыше 81 кг.

Школа бокса: СШОР «Алмаз».

Звание: Мастер спорта.

Достижения: Чемпионка России (2012). Многократный призер чемпионатов России. Призер Кубка мира среди нефтедобывающих стран. Победитель международного турнира Euro Cup (2019).

Резюме: Елена Кузина родилась и выросла в Беслане. В 2012 году стала первой женщиной из Северной Осетии, кому удалось выиграть чемпионат России по боксу. Для того чтобы выйти на более высокий уровень, спортсменка переехала в Челябинск, где ей были созданы хорошие условия для повышения мастерства. Домашний чемпионат может помочь ей вернуть себе чемпионский титул и звание сильнейшей в стране.

Шансы на медаль: «Если быть — так быть лучшим!» — по такому принципу живет и строит свою карьеру опытная спортсменка. Для Елены Кузиной есть только одно место — на вершине пьедестала, а любая другая завоеванная медаль воспринимается как неудача. Следовать этому принципу получается не всегда, в супертяжелой весовой категории есть сильные и достойные соперницы. Однако есть надежда, что Елена сможет показать свой лучший бокс и спустя 9 лет снова завоевать золото чемпионата страны.

В нашей статье мы ограничились лишь пятью, на наш взгляд, ведущими спортсменками Челябинской области, которые имеют наибольшие шансы подняться на пьедестал на ЧР-2021. Однако в боксе, а тем более женском, зачастую случаются сюрпризы. На ринг дворца спорта «Юность» выйдет 21 спортсменка из Челябинской области. Для кого-то это будет первым крупным турниром и суровым испытанием, для кого-то — возможностью снова громко заявить о себе.

Но очевидно одно: наши спортсменки наверняка будет бороться за победу в командном зачете. Женский бокс на Южном Урале имеет большие традиции и сейчас является одним из центров развития в России. А для того, чтобы наша команда действительно выступила успешно, ей нужна ваша поддержка. Следите за расписанием соревнований, приходите во дворец спорта «Юность», чтобы убедиться: женский бокс — это красивый и зрелищный вид спорта.

Сборная Челябинской области — участники чемпионата России по боксу среди женщин — 2021: Диаза Баталова, Гузель Кунакбаева, Александра Кулешова, Надежда Зинченко, Елизавета Карташкова, Александра Ожегова, Дарья Батарчукова, Анастасия Кононова, Евгения Лочканова, Виктория Погорелова, Анастасия Белякова, Алена Касьянова, Ирина Автина, Ланна Малюганова, Юлия Долженко, Екатерина Анисимова, Людмила Орлова, Радимхан Хамчиева, Екатерина Исаева, Анна Словцова, Елена Кузина.