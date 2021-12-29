В связи с переносом Недели звезд хоккея в Челябинске на сезон 2022/2023, Континентальная хоккейная лига сообщила, что покупателям не потребуется совершать обмен билетов, чтобы посетить мероприятие, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Все билеты, ранее приобретенные на Неделю звезд хоккея в Челябинске, которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022, будут действительны для посещения звездного уик-энда в 2023 году. Для посещения мероприятия покупателям не потребуется совершать каких-либо действий, связанных с обменом на билеты с актуальной датой проведения мероприятия.
Отметим, что болельщики смогут в любое удобное для них время принять решение вернуть приобретенные билеты на мероприятие. Процедура возврата начнет действовать после новогодних каникул. О порядке осуществления возврата билетов будет сообщено позднее.
Также генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал перенос мероприятия на следующий год.
«Отмена Фонбет Недели звезд хоккея — 2022 и перенос ее на будущий сезон, безусловно, факт, не добавляющий позитивных эмоций как организаторам, так и зрителям. Ежегодно именно это событие приковывает к себе максимальное внимание болельщиков всех клубов КХЛ, поэтому для всех сторон, участвующих в его подготовке, такое решение было непростым. Отмечу, что Челябинск был готов к проведению праздника на все 100% — мы вышли на финишную прямую по всем направлениям, а эпидемиологическая обстановка в регионе с учетом принятия всех мер была благоприятной», — рассказал генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.
Напомним, что 29 декабря на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликовано заявление о переносе Недели звезд хоккея — 2022, которая должна была пройти в Челябинске с 8 по 16 января. Мероприятие было перенесено из-за коронавируса и подготовки к Олимпийским играм.
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