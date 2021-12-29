Билеты, приобретенные на Неделю звезд хоккея в Челябинске, будут действительны в 2023 году

Покупателям не потребуется совершать обмен билетов

«Отмена Фонбет Недели звезд хоккея — 2022 и перенос ее на будущий сезон, безусловно, факт, не добавляющий позитивных эмоций как организаторам, так и зрителям. Ежегодно именно это событие приковывает к себе максимальное внимание болельщиков всех клубов КХЛ, поэтому для всех сторон, участвующих в его подготовке, такое решение было непростым. Отмечу, что Челябинск был готов к проведению праздника на все 100% — мы вышли на финишную прямую по всем направлениям, а эпидемиологическая обстановка в регионе с учетом принятия всех мер была благоприятной»,

— рассказал генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.