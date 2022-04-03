Билеты на челябинские матчи полуфинала плей-офф КХЛ распроданы за пару часов

Не успевшие приобрести билеты болельщики жалуются на перекупщиков

Билеты на оба домашних матча ХК «Трактор» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина кончились буквально за два с небольшим часа. Информация об этом появилась на официальном сайте «черно-белых».



Продажа билетов началась в 10 часов 3 апреля, но уже к полудню оставались лишь единичные места в разных секторах. По состоянию на 13-40 местного времени руководство клуба констатировало аншлаг.

Напомним, в финале Восточной конференции Кубка Гагарина впервые в истории встречаются два хоккейных клуба из Челябинской области: «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Первая встреча пройдет сегодня в Магнитогорске, зрители смогут увидеть ее на телеканале ОТВ. В Челябинске пройдут третий, четвертый, и, если потребуется, шестой матч серии до четырех побед против «Металлурга». Домашние игры «Трактора» назначены на 7 и 9 апреля, дополнительный матч в случае необходимости будет проведен 13 числа.

На момент публикации материала стоимость билетов на матч 7 апреля на сторонних ресурсах варьировалась от 2500 до 3900 рублей.



