«Без медали, но с кольцом». Ватерполистке Каримовой предложили выйти замуж

Южноуральской спортсменке сделали предложение по возвращении с Олимпиады

Сегодня на Южный Урал из олимпийского Токио вернулись три ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка». Спортсменки из Златоуста заняли четвертое место, однако в челябинском аэропорту им устроили по-настоящему чемпионский прием: с ростовыми куклами, девушками на ходулях и шоу с барабанами, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Ко встрече с участниками Олимпийских игр в Челябинске и Златоусте подготовились основательно. В аэропорт из южноуральской столицы отправилась солидная группа поддержки во главе с министром спорта области Максимом Соколовым. Параллельным курсом из Златоуста выехал набитый битком 40-местный автобус с болельщиками и спортсменками клуба «Динамо-Уралочка». Среди тех, кто должен был обеспечивать шумовую поддержку спортсменкам, оказались и музыканты с барабанами.

Златоустовские ватерполистки, появившись в вестибюле аэропорта, были ошарашены таким приемом и поначалу даже растерялись, не зная, куда идти и что делать. И уж совсем была сбита с толку самая опытная и титулованная спортсменка «Динамо-Уралочки» Эльвина Каримова. Молодой человек по имени Руслан, с которым она состоит в гражданском браке уже полтора года, преподнес ей заранее приготовленный сюрприз — огромный букет цветов и обручальное кольцо с предложением руки и сердца.

Растроганная спортсменка, конечно же, ответила согласием. Ее избранник тут же надел кольцо на безымянный палец будущей супруги.

«Нет, я не знала о том, что Руслан готовит мне такой сюрприз. После перелетов устала, эмоций не осталось, поэтому и реакция на предложение была какой-то запоздалой. Не думала, что он в аэропорту такое мне устроит»,— рассмеялась Эльвира Каримова.

Несмотря на то что женская сборная России по водному поло осталась в Токио без медалей, другие ватерполистки нашей команды тоже находились в хорошем расположении духа. Эмоции уже улеглись, долгий период подготовки к олимпийским состязаниям и сами Игры вынудили потратить немало физических и моральных сил.

«Конечно, мы расстроились, потому что перед командой стояла задача завоевать медали. Четвертое место не тот результат, на который мы рассчитывали. На групповом этапе сыграли не идеально, но сделали работу над ошибками и к серии плей-офф подготовились во всеоружии. Самым сложным был, конечно же, полуфинальный матч против американок. Много сил отдали, бились до конца. Наверное, их и не хватило для того, чтобы победить в матче за 3-е место», — считает Мария Берснева.

Голкипер российской команды Евгения Головина не так часто выходила в стартовом составе на олимпийском турнире в Токио. Но, как говорится, редко да метко. Тренерский штаб сборной сознательно берег южноуральскую спортсменку, готовя ее к битве против сильнейшей команды мира — сборной США в полуфинале. И, надо признать, эта стратегия себя оправдала — Головина провела фантастический матч, едва не позволив сборной России сотворить сенсацию.

«Да, матч получился очень сложный и напряженный. И мы смогли дать бой сильному сопернику! И даже могли победить, вели в счете даже в третьем периоде. Но, к сожалению, в концовке отвернулась удача, не хватило совсем чуть-чуть. И в поединке за третье место были все шансы „зацепиться“ за бронзу, но силенок на финишный штурм уже не хватило», — говорит Евгения Головина.

Теперь златоустовские ватерполистки планируют отдохнуть, восстановить силы после серьезной физических и эмоциональных потрясений. С тем, чтобы начать подготовку к новому сезону. Впереди чемпионат России, где «Динамо-Уралочка» ставит перед собой цель побороться за чемпионский титул. В минувшем сезоне наша команда могла прервать гегемонию «КИНЕФа-Сургутнефтегаза», но опять-таки не хватило самой малости. Может быть, в этот раз фортуна вернет южноуральскому клубу все долги?