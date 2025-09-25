«Белые медведицы» победой завершили серию матчей с «СКСО» в ЖХЛ

Челябинская команда выиграла у соперниц из Екатеринбурга в двух играх из трех

Челябинская женская хоккейная команда «Белые медведицы» стартовала в новом сезоне ЖХЛ. Накануне она завершила серию из трех матчей с клубом «СКСО» из Екатеринбурга. Итог противостояния — две победы и одно поражение. В составе «черно-белых» ярко дебютировали новички команды, и в первую очередь защитник Ирина Цацына, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый матч сезона для «Белых медведиц» завершился поражением. Хотя игра могла «качнуться» в любую из сторон. Челябинки хоть и пропустили первыми, но во втором периоде не только сравняли счет, но и вышли вперед. Открыла счет своим голам в новом сезоне Василиса Гудыменко — один из лидеров нынешней челябинской команды.

Увы, удержать преимущество подопечные Аркадия Белоусова не смогли. В третьем периоде гостьи из Екатеринбурга выглядели свежее и мобильнее. Забросив три безответные шайбы, они и праздновали успех. Хотя в концовке Ирина Цацына и вернула команде надежду на спасение, но слишком поздно — времени на то, чтобы сравнять счет, у челябинок почти не осталось.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. Сезон-2025/2026. 21 сентября. «Белые медведицы» (Челябинск) — «СК СО» (Екатеринбург) — 3:4 (0:1, 2:0, 1:3).

Шайбы забросили:

0:1 — Полина Воронова (Юлия Гецман, София Сычева), 02:16 (5×5).

1:1 — Василиса Гудыменко, 21:07 (5×4).

2:1 — Виктория Федорова, 38:56 (5×5).

2:2 — Екатерина Федоркова (Ольга Величко), 46:32 (5×5).

2:3 — Евгения Ларшина (Арина Ажбалина), 48:57 (5×5).

2:4 — Ольга Никитина, 59:18 (5×5).

3:4 — Ирина Цацына (Василиса Гудыменко, Дарья Орлова), 59:51 (6×5).

Соперницы встретились друг с другом на челябинском льду через день. У них было время на то, чтобы восстановить силы, провести работу над ошибками. Лучше с этой задачей справились южноуральские хоккеистки. Причем в этот раз они здорово провели заключительный отрезок матча, завершив его со счетом 4:0. «Дубль» на счету Виктории Федоровой.

«Интересный получился матч, но надо было начинать играть так с первых минут, а не включаться только в третьем периоде. Хорошо, удалось в заключительном отрезке проявить характер, дожать соперника и забрать эту игру», — рассказала после игры защитник «Белых медведиц» Ирина Цацына.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. Сезон-2025/2026. 23 сентября. «Белые медведицы» (Челябинск) — «СК СО» (Екатеринбург) — 5:3 (1:1, 0:2, 4:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Ирина Цацына (Анастасия Харабара, Василиса Гудыменко), 05:22 (5×5).

1:1 — Евгения Ларшина (Юлия Гецман, Варвара Хазбулат), 06:05 (5×5).

1:2 — София Сычева (Полина Воронова, Юлия Гецман), 30:59 (5×5).

1:3 — Елизавета Величко (Юлия Гецман, Евгения Ларшина), 33:36 (5×5).

2:3 — Анастасия Харабара (Алина Нарудинова, Арина Сажина), 44:53 (5×5).

3:3 — Дарья Медютова (Ирина Цацына), 47:34 (5×5).

4:3 — Виктория Федорова (Дарья Орлова, Алина Матвеева), 56:02 (5×5).

5:3 — Виктория Федорова, 59:07 (пв).

На заключительный матч серии с СКСО тренерский штаб «Белых медведиц» вновь слегка изменил сочетания в звеньях. На сей раз в воротах вышла играть Равиля Айнуллова. Вот только желаемого эффекта это не принесло. Гости открыли счет в матче, долгое время вели в счете.

Ключевым в поединке получился второй период. Команды обменялись заброшенными шайбами, играя в неравных составах. А затем челябинки забили еще три гола, которые стали решающими. Отметим яркую игру Арины Сажиной. Ну и вновь результативно провела матч Ирина Цацына. По всей видимости, она станет главным по набору очков среди игроков обороны.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. Сезон-2025/2026. 24 сентября. «Белые медведицы» (Челябинск) — «СК СО» (Екатеринбург) — 4:2 (0:1, 4:1, 0:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Юлия Гецман, 08:13 (5×5).

1:1 — Арина Сажина (Алина Нарудинова, Ирина Цацына), 26:07 (5×4).

1:2 — София Сычева (Полина Воронова, Диана Капалина), 27:49 (4×5).

2:2 — Дарья Медютова (Ирина Цацына), 28:38 (5×4).

3:2 — Арина Сажина, 36:14 (5×5).

4:2 — Василиса Гудыменко (Ирина Цацына, Арина Сажина), 38:06 (5×5).

«Впереди у нас матчи с „Динамо-Невой“, это сильный соперник. Нам нужно сейчас восстановиться после трех игр с „СКСО“ и выйти с новыми силами, постараться забрать все три матча», — отметила в блиц-интервью клубной пресс-службе форвард «Белых медведиц» Арина Сажина.

Игры с питерским клубом «Динамо-Нева» пройдут 27, 28 и 30 сентября в челябинской арене «Трактор». Кстати, команда из Северной столицы в прошлом сезоне завоевала серебряные медали чемпионата ЖХЛ. В финальной серии она уступила уфимской «Агидели».

Фото: пресс-служба ЖХК «Белые медведицы» (Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)