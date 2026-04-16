Батюшка-армрестлер из села Непряхино взял серебро на турнире «Уральский характер»

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Чебаркульском округе иерей Анатолий Носок рассказал, как вера и спорт помогают ему преодолевать трудности

В Челябинской области настоятель сельского храма доказал, что служение Богу и серьезные физические нагрузки вполне совместимы. Иерей Анатолий Носок, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Непряхино Чебаркульского округа, стал серебряным призером турнира по армрестлингу «Уральский характер». Перед соревнованиями священник получил благословение от митрополита Челябинского и Миасского Алексия, а затем в спортивном костюме вышел к снаряду для армрестлинга и достойно сразился с соперниками.

Путь к вере: от КВН до храма

Отец Анатолий ранее был инженером по ремонту кранов, играл в заводском КВН. Иронично, что одна из его последних ролей — папа Римский. «Доигрался», — шутит он сегодня. Поворотным моментом в жизни священника стало крещение первой дочери. Она заставила его по-новому взглянуть на свою веру, которая, по его признанию, раньше не была образом жизни. А после прочтения книги «Закон Божий» он окончательно утвердился в правильности выбранного пути. В 2013 году Анатолий пришел в храм на исповедь и причастие — и остался там навсегда.

Спорт как тренировка духа

Физическая культура, по мнению отца Анатолия, помогает преодолевать любые жизненные трудности. Еще в техникуме он увлекся гиревым спортом, затем пришел в армрестлинг. Кумирами в те годы были Арнольд Шварценеггер и Франко Коломбо. Сегодня священник регулярно тренируется: жмет лежа 130 кг самостоятельно и 140 кг с поддержкой.

«Редко встретишь в тренажерном зале священнослужителя. Отец Анатолий ходит на тренировки регулярно. Сначала занимался с железом, а когда подтянулись молодые ребята, его затянуло и в армрестлинг», — говорит тренер по армрестлингу Дмитрий Маврычев, он знает отца Анатолия около двух лет.

«Побороть себя — главное»

На турнире «Уральский характер» батюшка сразился даже с известным армрестлером Алексеем Воеводой. Тот отнесся к поединку с уважением, дав священнику возможность увидеть свои слабые стороны. В итоге отец Анатолий занял второе место.

«Когда говорят, что пришел благословить и всех победил, тут даже немного стыдно. Все-таки я проиграл. Но самое главное — побороть не соперника, а себя», — рассказал иерей корреспонденту телеканала ОТВ Валерии Пановой.

Добавим, что соревнования прошли при поддержке Челябинской епархии: владыка Алексий лично благословил отца Анатолия и напутствовал молитвой.