Баскетбольный «Металлург» вырвал победу у одного из лидеров Суперлиги-2

Магнитогорская команда не проигрывает четыре матча подряд

Баскетбольный «Металлург» из Магнитогорска одержал победу над одним из лидеров Суперлиги-2 — командой «Барнаул» предсталяющей Алтайский край. Встреча, проходившая на арене имени Ивана Ромазана закончилась победой «сталеваров» со счетом 74:69.

Магнитогрцы оставили за собой первую четверть игры, которая завершилась со счетом 16:12 в пользу «Металлурга». Однако уже во втором игровом отрезке «сталевары» столкнулись с сопротивлением гостей, и в итоге проиграли его, 17:26. Восстанавливать паритет магнитогорцы начали сразу после перерыва, завершив третью четверть 18:15 в свою пользу. Концовка игры также осталась за «Металлургом», который выиграл отрезок 23:16. Отметим, судьба встречи решалась на последних секундах матча.

Лучшими игроками в составе «Металлурга» по набранным очкам стали Александр Матвеев, Станислав Сарафанкин и Илья Подобедов, набравшие 16, 15 и 12 результативных баллов соответственно. Больше всех голевых передач, а именно четыре — у Александра Лысенкова, а Иван Фещенко провел больше всех времени на площадке — 29 минут и 54 секунды.

Победа над «Барнаулом» стала для «Металлурга» четвертой подряд. Команда из Магнитогорска не проигрывает с 22 декабря 2020 года. Добавим, свой следующий матч «сталевары» проведут 30 января, на своей площадке они примут команду «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону.