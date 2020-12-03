Баскетбольный «Металлург» уступил курским «Русичам»

Магнитогорцы полностью провалили третью четверть матча.

Вечером 2 декабря в Курске состоялся баскетбольный матч Суперлиги-2 между командами «Русичи», которые были хозяином паркета, и магнитогорским «Металлургом».

Первые две четверти всё складывалось в пользу гостей — магнитогорцы с видимым преимуществом обыгрывали «Русичей» — 16:21 и 22:25 соответственно. Только ход игры перевернула третья четверть, в которой баскетболисты «Металлурга» пропустили 20 мячей, а забросить смогли лишь семь. Итоговый период хоть и выиграли магнитогорцы, но на исход встречи он не повлиял. Игра «Русичей» против «Металлурга» завершилась со счётом 78:74.

Следующую встречу магнитогорцы проведут также на выезде. Только в этот раз они окажутся рядом с домом — в Челябинске. Там они сыграют против местного «Челбаскета».