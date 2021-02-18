Баскетбольный «Металлург» схлестнется с курскими «Русичами»

Игра состоится в арене имени Ивана Ромазана

Очередной матч баскетбольной Суперлиги-2 проведет в четверг, 18 февраля, баскетбольный «Металлург» из Магнитогорска. На своей площадке «сталевары» примут «Русичей» из Курска.



Команды уже пересекались между собой в текущем регулярном чемпионате. 2 декабря «Металлург» и «Русичи» играли в Курске, а победа со счетом 78:74 по итогу досталась хозяевам паркета. К сегодняшнему противостоянию команды подходят с разными результатами. В активе магнитогорцев — четыре победы в пяти последних играх, тогда как курские баскетболисты не выиграли ни разу за этот отрезок.

Сейчас «Металлург» и «Русичи» находятся на разных концах турнирной таблицы. Магнитогорцы, в активе которых 30 очков, занимают четвертое место, тогда как баскетболисты из Курска набрали 23 балла и находятся на девятой позиции.

Игра «Металлурга» против «Русичей» состоится в четверг, 18 февраля, в Магнитогорске. Матч пройдет на арене имени Ивана Ромазана.