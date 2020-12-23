Баскетбольный «Металлург» одержал победу в последнем матче календарного года

В гостях магнитогорцы переиграли «Динамо» из Ставрополя

Баскетбольный «Металлург» из Магнитогорска победой завершил выездную серию матчей Суперлиги-2. Южноуральцы на гостевой площадке переиграли «Динамо» из Ставрополья. Встреча состоялась во вторник, 22 декабря, и закончилась со счетом 94:64 в пользу магнитогорцев.



«Металлург» имел преимущество в трех из четырех четвертей встречи. Первый отрезок магнитогорцы завершили со счетом 29:17 в свою пользу, во втором была сильнее команда из Ставрополья — 26:14. Последующие две четверти «Металлург» перехватил инициативу, закончив их со счетом 26:17 и 26:9 соответственно и доведя игру до победы.

Самыми результативными игроками в составе «Металлурга» стали Глеб Гутчель, набравший 16 очков и три подбора, Станислав Сарафанкин, записавший на свой счет 14 очков и 9 подборов, и Александр Матвеев, в активе которого 14 очков и 8 подборов.

Это был последний матч «Металлурга» в этом календарном году. Следующую встречу магнитогорцы проведут уже дома после праздников. 16 января в гости к «Металлургу» приедет БК «Тамбов».