Баскетбольный «Металлург» обыграл соперников из Ростова-на-Дону

Магнитогорцы одержали четвертую победу подряд

Четвертую победу кряду в субботу, 30 января, одержали баскетболисты магнитогорского «Металлурга». На своей площадке южноуральцы переиграли «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону со счетом 72:66.



Стартовая четверть игры осталась за «Металлургом» и закончилась со счетом 18:13, однако уже следующий отрезок гости завершили в свою пользу, заработав 19 очков против девяти у магнитогорцев. На перерыв команды ушли когда на табло арены имени Ивана Ромазана горели цифры 27:32 в пользу команды из Ростова-на-Дону.

Возвращать преимущество «Металлург» начал уже после паузы, в итоге третья четверть вновь осталась за магнитогорцами, 19:16, а в завершающий отрезок игры закончился со счетом 26:18 в пользу южноуральцев.

Лучшими игроками по набранным очкам в составе «Металлурга» стали Илья Подобедов, набравший 20 баллов, Иван Фещенко, записавший в свой актив 16 очков и Андрей Лысенков, на счету которого 13 набранных очков. Последний также провел больше всех времени на площадке, а именно 32 минуты и 58 секунд и отдал пять голевых передач. Отметим и восемь подборам у Ивана Фещенко, кроме того баскетболист «Металлурга» забил четыре из шести трехочковых броска.

Победа над «БАРС-РГЭУ» стала для «Металлурга» четвертой подряд. Матчем с ростовчанами магнитогорцы завершили серию домашних игр. В следующий раз баскетболисты «Металлурга» выйдут на паркет через неделю, 6 февраля. В гостях они встретятся с «Чебоксарскими Ястребами».