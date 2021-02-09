Баскетбольный «Металлург» обыграл «Нефтехимик» в Тобольске

Игра закончилась победой магнитогорцев с разницей в 16 очков

«Металлург» из Магнитогорска одержал победу в очередном матче Суперлиги-2. Команда Александра Михайлова на гостевом паркете обыграла тобольский «Нефтехимик». Встреча закончилась со счетом 95:79 в пользу магнитогорцев.



По ходу встречи «Металлург» выиграл три из четырех четвертей. Самым результативным для «сталеваров» стал второй отрезок матча, который магнитогорцы выиграли со счетом 28:19. Отметим, что на протяжении всех четвертей встречи баскетболисты «Металлурга» переступали рубеж в 20 очков и лишь дважды позволили сделать это «Нефтехимику».

Героем матча в составе «Металлурга» стал Иван Фещенко. На счету баскетболиста — дабл-дабл из 25 оков и десяти подборов. Отметим, по ходу игры Иван Фещенко реализовал шесть из шести двухочковых бросков, три из трех трехочковых и четыре из четырех штрафных. Также именно он стал лидером «Металлурга» по игровому времени и суммарно провел на паркете 29 минут и 36 секунд.

У хозяев площадки лучше всех матч провел Тарас Клюндиков. Он набрал 30 очков, пять голевых передач и два подбора при игровом времени в 37 минут и 57 секунд.

Отметим, эта победа стала для «Металлурга» четвертой в пяти последних играх. За последний месяц команда Александра Михайлова потерпела лишь одно поражение. Свою следующую игру магнитогорцы проведут уже дома. Во дворце имени Ивана Романза «Металлург» примет «Русичей» из Курска.