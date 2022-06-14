Баскетбольный «Металлург» — новый шанс построить суперклуб

Готовы ли магнитогорцы к возвращению в Суперлигу российского чемпионата?

Баскетбольный клуб «Металлург», став победителем Суперлиги-2, получил возможность стартовать в новом сезоне в лиге рангом выше. В Магнитогорске у команды, поддерживаемой региональным фондом поддержки спорта и Виктором Рашниковым (ММК), есть все возможности для того, чтобы выйти на новый уровень. Корреспондент ИА «Первое областное» рассуждает о перспективах развития профессионального баскетбола в Магнитогорске и Челябинске, уровень которых значительно вырос за последние два-три года.

Баскетбол во втором по численности городе Челябинской области на профессиональном уровне существует больше 30 лет. В далеком 1989 году на базе студенческой команды Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) был создан клуб, который два десятка лет достойно выступал как в элите российского баскетбола, так и во втором по значимости турнире страны.

В 2011 году «Металлург-Университет» прекратил свое существование. Несколько лет предпринимались попытки возродить профессиональный баскетбол в городе. В конечном итоге это получилось сделать. За шесть последних лет команда пять раз выигрывала медали чемпионатов страны, а в минувшем сезоне завоевала титул сильнейшей в Суперлиге-2 и по спортивному принципу добилась повышения в классе.

Важнейшую в этом роль сыграла поддержка регионального правительства и личное участие владельца ММК Виктора Рашникова. Получив стабильное финансирование, игроки и тренерский штаб клуба могли сконцентрироваться на конечном результате. Они ровно прошли весь турнир в группе лидеров и в красивом стиле выиграли в финале у курских «Русичей».

«В Магнитогорске всегда баскетбол был на хорошем уровне. Будучи игроком, не раз приезжал в этот город и играл против местного клуба. И очень рад, что в этом сезоне клуб стал чемпионом Суперлиги-2. Считаю, что у „Металлурга“ есть все для того, чтобы развиваться дальше. Есть хороший зал, который соответствует требованиям РФБ. Сформировалась сильная команда менеджеров, есть и поддержка на уровне регионального правительства. Если она продолжится и будут поставлены новые цели и задачи, уверен, что БК „Металлург“ может сделать еще один шаг в своем развитии и достойно представлять город и регион в Суперлиге», — считает исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

Стоит отметить, что ушел на повышение «Металлург» как нельзя вовремя. Дело в том, что со следующего сезона структуру проведения чемпионатов страны по баскетболу ждут большие перемены. Так, топовым турниром, как и ранее, останется Единая лига ВТБ. Далее следует Суперлига, затем Высшая лига. РФБ уже подписала новый договор с «Матч-ТВ», согласно которому центральные матчи Суперлиги впервые будут транслироваться в прямом эфире на федеральном телеканале.

И это при том, что в Магнитогорске сейчас выстроена целая система и программа развития баскетбола. Студенческие мужская и женская команды достойно представляют город на всероссийских турнирах, готовит кадры и местная спортшкола. Среди последних примеров — победа магнитогорцев в финале областного Кубка федерации баскетбола. Наконец, как уже отметил выше Владимир Дячок, в городе есть отличная площадка для проведения матчей чемпионата страны. Старейший и знаковый для Магнитогорска Дворец спорта им. И. Х. Ромазана, долгое время служивший хоккеистам, идеально подходит для проведения игр по командным видам спорта.

Заслуживает внимания и большая работа, которую проводят в региональной федерации баскетбола. За последние два года ей удалось значительно повысить интерес к баскетболу у подрастающего поколения — две профессиональные команды, проведение детско-юношеских турниров, областных чемпионатов и первенств по всем возрастам, участие студенческих команд во всероссийских соревнованиях позволяет охватывать большую аудиторию, поднимать массовость баскетбола. Все это стало возможным благодаря поддержке губернатора, регионального фонда поддержки спорта, партнерской помощи РМК и ММК. Эта поддержка позволила в короткие сроки вывести баскетбол в области на более высокий уровень.

«Активность баскетбола в Челябинской области сильно выросла. Конечно, во многом это связано с реорганизацией региональной федерации под руководством Николая Сандакова. Большая команда единомышленников трудится во благо не столько баскетбола, сколько на то, чтобы регион стал узнаваемым и спортивным регионом. Были проведены различные соревнования, такие как Лига Зубкова, школьные турниры по баскетболу 3×3, студенческие и любительские региональные чемпионаты. Все это говорит о том, что в этом виде спорта у региона большие перспективы», — добавляет Владимир Дячок.

Баскетбольный «Металлург» нужен не только Магнитогорску, но и всей Челябинской области. Даже несмотря на то, что в областном центре ведется строительство современной «РМК-Арены», где смогут выступать представители командных видов спорта. Логично предположить, что и перед «Челбаскетом» в скором будущем будут поставлены амбициозные задачи. В таком уникальном спорткомплексе должен быть и баскетбол высокого уровня. Высшая лига этому уровню, конечно же, не соответствует.

А пока шанс громко заявить о себе в Суперлиге есть у баскетбольной «Магнитки». Рискнем предположить, что за разумный бюджет можно и нужно создавать симпатичный и боеспособный клуб. В конце концов выиграет от этого не только Магнитогорск, но и Челябинская область в целом. Хотелось бы верить, что и в региональном правительстве поддержат баскетбольный «Металлург», помогут команде удержаться на высоком уровне.

Не будем забывать и о том, что профессиональные баскетбольные клубы Челябинска и Магнитогорска — это вершины пирамид, за ними стоит многотысячная армия занимающихся детей и взрослых, поклонников «лучшей игры с мячом». Баскетбол в регионе сделал большой скачок в своем развитии. Так зачем же останавливаться на достигнутом?