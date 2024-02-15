Баскетбольный Матч звезд в Магнитогорске проведут в необычном формате

В южноуральском дерби будут элементы шоу и товарищеский матч двух команд

В ближайшие выходные, 17 февраля, в Магнитогорске состоится большое спортивное событие — Матч звезд Челябинской области по баскетболу, в котором сыграют лучшие игроки-любители. В рамках события состоится товарищеский матч между командами Челябинска и Магнитогорска, а также баскет-шоу с конкурсами трехочковых бросков и бросками сверху. Рассказываем, чем еще собираются удивить организаторы события, на котором ожидается аншлаг.

Матчи звезд по различным видам спорта всегда становятся большим событием для болельщиков. В них, как правило, принимают участие лучшие спортсмены, которых выбирают путем голосования сами болельщики. Ежегодно такие события проходят в хоккее, баскетболе, волейболе и других командных видах спорта. Не осталась в стороне от современных тенденций и региональная Федерация баскетбола, которая второй год подряд проведет Матч звезд Челябинской области.

В нем смогут принять участие сильнейшие игроки-любители двух городов. Но если первый подобный Матч звезд прошел в Челябинске, то теперь такое событие состоится в Магнитогорске. Мероприятие пройдет на вместительной площадке — во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана.

«Любительский баскетбол в регионе динамично развивается, собирает много болельщиков на трибунах. Достаточно сказать, что в чемпионате Челябинской области выступают более 110 любительских команд, в том числе 60 — из Магнитогорска и Челябинска. Поэтому от предстоящего Матча звезд ждем полные трибуны в Магнитогорске», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» вице-президент Федерации баскетбола Челябинской области Максим Огарков.

В Матче звезд — 2024 примут участие лучшие игроки-любители: пять баскетболистов выбрали через голосование болельщиков, еще семь — оргкомитетом турнира и тренерским штабом. Первому областному стало известно, что выйдут на паркет известные любителям баскетбола игроки, выступавшие в профессиональных командах или турнирах по баскетболу 3×3. Среди них, например, Александр Амелин и Евгений Моисеев (оба — Магнитогорск) и Василий Гладышев (Челябинск).

Сам баскетбольный матч пройдет в необычном формате. В нем будут как элементы шоу, так и спортивная «заруба» двух ведущих баскетбольных центров развития в регионе. В прошлом году в ДПиШ им. Крупской победу в Матче звезд одержала команда Магнитогорска. Челябинские баскетболисты намерены взять реванш.

Кроме того, состоится не только баскетбольный матч, но и конкурсы между игроками: в точности бросков с трехочковой линии, а также на исполнение самого эффектного данка — бросков сверху.

Баскетбольный All-Star состоится в Магнитогорске 17 февраля во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана. Вход свободный.

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