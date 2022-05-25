В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Крупской прошли финальные матчи чемпионата Федерации баскетбола Челябинской области. В финальном поединке баскетбольный клуб «Строитель» обыграл команду ЮУрГУ, сообщает пресс-служба региональной федерации баскетбола.
На протяжении восьми месяцев, с октября по май, любительские команды Челябинска сражались за возможность выйти в финал и получить звание чемпиона. Более 200 игр сыграли команды за сезон.
В матче за бронзу встретились УралГУФК и БК «Алмаз». В этой паре победу одержал «Алмаз», однако студенты дали достойный отпор. За чемпионство сражались команды ЮУрГУ и БК «Строитель». Вплоть до последней четверти было непонятно, кто же заберет титул чемпиона, но опыт и организованность любителей победили молодость и энергию студенческой команды ЮУрГУ.
«Очень радостно, что главный любительский чемпионат такой конкурентный, зрелищный, по-настоящему спортивный. Качество любительского баскетбола растет от года к году — это тоже отличный показатель. Каждый раз становится как онлайн-, так и офлайн-болельщиков на матчах. Со своей стороны мы всегда стараемся делать все возможное, чтобы было интересно, зрелищно и комфортно. Поздравляю „Строитель“ с заслуженным первым местом, а всем командам, участвовавшим в этом турнире, хочется пожелать успехов в дальнейшем и помнить главное: что такими мероприятиями мы прививаем любовь к баскетболу у подрастающего поколения», — рассказал президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.
БК «Строитель» добился долгожданной, первой, исторической для себя победы в главном любительском мужском турнире Челябинска. Свою историю команда «Строитель» взяла с самого начала лиги — сезона-2011/12. За 11 сезонов участия в любительских соревнованиях по баскетболу это первое чемпионство команды.
«Мы очень долго шли к этой победе, очень много людей приложили руки к становлению команды, сменилось поколение игроков, которые так же вложили себя в становление команды. Огромное спасибо идейному вдохновителю Альберту Мархамову, руководителю строительной команды „Архитек“. Благодаря его усилиям команда „Строитель“ существует столько лет. Благодарим всех, кто поддерживал нас на таком долгом пути к победе», — отметил главный тренер БК «Строитель» Сергей Нечаев.
Отметим, что самым ценным игроком турнира стал Константин Трапезников, БК «Строитель». В символическую пятерку турнира вошли следующие игроки: Владимир Емельянов («Строитель»), Алексей Смолин (УралГУФК), Михаил Чернов («Алмаз»), Александр Темников (ЮУрГУ) и Андрей Егоров (ЮУрГУ).
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