Баскетбольный клуб «Славянка» покинула лучший снайпер команды Валерия Яковлева

Контракт со спортсменкой расторгнут по обоюдному согласию сторон

«По обоюдному согласию расторгнут контракт „Победной Стаи“ с Валерией Яковлевой. С наилучшими пожеланиями прощаемся с очаровательным снайпером. Благодарим за принесенный вклад в развитие команды и желаем удачи в спортивной карьере»,

— рассказали в челябинской команде.

Руководство женского баскетбольного клуба «Славянка» объявило о том, что команду покидает один из лучших игроков Валерия Яковлева. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. В текущем сезоне баскетболистка провела за челябинский клуб 20 матчей, где набирала в среднем 17,7 очка, 5,1 подбор и 2,4 передачи, сообщает пресс-служба БК «Славянка».Валерия Яковлева является двукратной чемпионкой Суперлиги 1, бронзовым призером EWBL 2018/2019 и серебряным призером чемпионата Казахстана. Также баскетболистка становилась чемпионкой Европы 2014 года в составе молодежной сборной России U18.Добавим, что «Славянка» занимает шестую строчку в турнирной таблице Высшей лиги чемпионата России. Ближайшие поединки челябинская команда проведет на домашней площадке 13 и 14 февраля против БК «Самара-2».