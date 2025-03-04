Баскетбольный клуб «Метеор» завоевал серебро чемпионата России среди глухих

На соревнованиях в Москве челябинцы заняли второе место

Челябинская баскетбольная команда «Метеор» стала серебряным призером чемпионата России среди глухих. Подопечные Алексея Бадера успешно выступили на турнире в Москве, потерпев лишь одно поражение. В составе южноуральского клуба медали получили 12 спортсменов, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

В чемпионате России приняли участие восемь мужских команд. Две из них заявили хозяева соревнований. Кроме москвичей за награды боролись коллективы из Санкт-Петербурга, Челябинской, Белгородской, Кемеровской, Ростовской и Московской областей. Они сыграли между собой в круговом турнире, по итогам которого определились все призеры соревнований.

Сборная Челябинской области, основу которой составили игроки команды «Метеор», уступила лишь в одном поединке, заняв итоговое второе место. Серебряные медали получили 12 игроков челябинской команды, тренирует ее Алексей Бадер.