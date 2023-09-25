Баскетбольный клуб «Металлург» вышел в следующий раунд Кубка России

Магнитогорская команда в «Финале четырех» поборется за выход в 1/16 финала

В Тобольске завершился первый раунд предварительного этапа Кубка России. В турнире принимали участие четыре команды: «Парма-2», «Енисей-2», «Нефтехимик» и магнитогорский клуб «Металлург», который одержал три победы и занял первое место в группе. Южноуральская команда вышла в «Финал четырех» Кубка С. Н. Тараканова, где поборется за выход в 1/16 Кубка страны, сообщает пресс-служба БК «Металлург».

Команды Высшей лиги начали свое выступление с Кубка С. Н. Тараканова. Южноуральский клуб «Металлург» сыграл в группе Г. В первых двух играх магнитогорцы уверенно победили «Парму-2» — 92:70 и «Енисей» — 100:70. В решающем матче «Металлург» в тяжелом матче обыграл «Нефтехимик» со счетом 105:99. Южноуральцы вырвали победу в концовке благодаря 27 очкам капитана Ярослава Венникова.

«Плохо, что мы не сразу включились в игру, где-то терялась концентрация. Но в один из моментов нашли свою игру и довели матч до победы. Возможно, у соперника были некоторые изменение, но в общем стиль игры остался неизменным: быстрый баскетбол и много атак. Важно навязать свой стиль с самых первых минут и контролировать ход игры», — рассказал Ярослав Венников.

Магнитогорские баскетболисты заняли первое место в группе и вышли в «Финал четырех» Кубка Тараканова, который пройдет 30 сентября и 1 октября (место его проведения определится в ближайшие дни). В полуфиналах сыграют БК «Московский» — «ЦСП-Химки» и «Чебоксарские ястребы» — «Металлург». Напомним, что в прошлом году Кубок прошел в Челябинске. В финальном матче «Челбаскет» переиграл ростовский «БАРС-РГЭУ» — 63:59.

В новом сезоне оба клуба дебютируют в Суперлиге и вступят в борьбу за Кубок России с 1/16 финала. Игры состоятся с 11 октября по 1 ноября. На этой стадии баскетбольный клуб «Челбаскет» встретится с «Иркутом» из Иркутска.

Добавим, что свой первый матч в дебютном сезоне чемпионата Суперлиги «Челбаскет» проведет уже 7 октября. Челябинская команда на домашней площадке примет «Темп-СУМЗ» из Ревды. Магнитогорский «Металлург» стартует в чемпионате Высшей лиги ровно через месяц — 21 октября южноуральская команда сыграет в гостях с «Динамо» из Майкопа.