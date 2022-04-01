Сегодня, 1 апреля, магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» провел второй поединок в плей-офф баскетбольной Суперлиги-2. Южноуральцы обыграли ростовский БАРС-РГЭУ — 72:60 и вышли в полуфинал Суперлиги-2, передает корреспондент ИА «Первое областное».
В первом поединке южноуральцы в упорной борьбе одержали победу в гостях — 74:67. Так что перед домашней игрой у магнитогорцев было преимущество. Наши баскетболисты хорошо начали встречу, завладели инициативой, но гости не стали так просто сдаваться. Домашние трибуны гнали южноуральских спортсменов вперед и во втором отрезке «Металлург» выдал неплохой рывок. По итогу первых двух четвертей наши игроки вели со счетом 44:24. После большого перерыва южноуральцы не расслабились и смогли довести дело до уверенной победы.
Лучшим игроком в составе «Металлурга» стал Владислав Ильинов. Он набрал 15 очков, 5 подборов, 4 передачи и 21 балл в эффективности действий на площадке.
БК «Металлург» благодаря двум победам смог оформить выход в полуфинал турнира, где встретится с «Чебоксарскими Ястребами». Первая игра пройдет в Магнитогорске 7 апреля. Начало матча в 18:00.
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