С 27 марта стартует плей-офф чемпионата второго дивизиона российской суперлиги. Магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» в четвертьфинале сыграет с ростовским БАРС-РГЭУ. Первая игра состоится в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба БК «Металлург».
Две лучшие команды регулярного чемпионата в первом раунде плей-офф не играют — они сразу вышли в полуфинал. А в 1/4 финала встречаются: «Металлург» — БАРС-РГЭУ и «Русичи» — «Динамо-МГТУ». Первые встречи серий до двух побед пройдут 27 марта в Ростове-на-Дону и Майкопе. Вторые и, если потребуется, третьи — соответственно в Магнитогорске и Курске 1 и 2 апреля.
Серия игр проводится до двух побед по схеме 1+2. Первые игры проводятся на площадке команд, которые классифицировались ниже, вторые и третьи игры проводятся на площадке команд, которые классифицировались выше по итогам регулярного чемпионата.
Отметим, что пять команд, которые не попали в плей-офф, сыграют один круг в турнире за 7—11 места. При этом учитываются результаты всех матчей регулярного чемпионата. В их число вошел баскетбольный клуб «Челбаскет». 30 марта челябинцы сыграют с «Динамо» из Ставрополя.
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