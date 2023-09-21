Баскетбольный клуб «Металлург» стартует в отборочном раунде Кубка России За выход в следующий раунд будут бороться четыре команды



В состав участников мужского Кубка России вошли 37 команд. Команды Высшей лиги начнут выступление с Кубка С. Н. Тараканова. В «Финал четырех» выходят четыре победителя групп, он состоится с 30 сентября по 1 октября. Южноуральский клуб «Металлург» выступит в группе Г. Игры пройдут в Тобольске, где магнитогорцам предстоит сыграть с «Нефтехимиком» (Тобольск), БК «Парма-2» (Пермский край) и БК «Енисей-2» (Красноярский край).

Расписание первого раунда предварительного этапа Кубка России:



21 сентября, 16:00 — «Металлург» vs «Парма-2».

22 сентября, 16:00 — «Металлург» vs «Енисей-2».

23 сентября, 19:00 — «Металлург» vs «Нефтехимик».

Только победители групп продолжат выступление в Кубке России. Как и в прошлом сезоне, будет разыгран Кубок С. Н. Тараканова в «Финале четырех».



Участниками этой стадии станут три лучшие команды Кубка С. Н. Тараканова, а также 13 представителей Суперлиги. В трех первых раундах сильнейший в каждой паре будет определяться по сумме двух встреч. Игры 1/16 финала состоятся с 11 октября по 1 ноября. На этой стадии баскетбольный клуб «Челбаскет» встретится с «Иркутом» из Иркутска.



Соперниками 8 победителей первого раунда плей-офф в 1/8 финала станут 8 представителей Единой лиги ВТБ. Матчи этой стадии будут проведены 29 ноября и 27 декабря, четвертьфинальные — 17 января и 7 февраля. «Финал четырех» состоится 15—17 марта.



Добавим, что свой первый матч в дебютном сезоне чемпионата Суперлиги «Челбаскет» проведет уже 7 октября. Челябинская команда на домашней площадке примет «Темп-СУМЗ» из Ревды. Магнитогорский «Металлург» стартует в чемпионате Высшей лиги ровно через месяц — 21 октября южноуральская команда сыграет в гостях с «Динамо» из Майкопа.

Сегодня, 21 сентября, в Тобольске стартует первый раунд предварительного этапа Кубка России. В турнире примут участие четыре команды: «Парма-2», «Енисей-2», «Нефтехимик» и магнитогорский клуб «Металлург». Южноуральская команда будет бороться за выход в «Финал четырех» Кубка С. Н. Тараканова, сообщает пресс-служба РФБ.В состав участников мужского Кубка России вошли 37 команд. Команды Высшей лиги начнут выступление с Кубка С. Н. Тараканова. В «Финал четырех» выходят четыре победителя групп, он состоится с 30 сентября по 1 октября. Южноуральский клуб «Металлург» выступит в группе Г. Игры пройдут в Тобольске, где магнитогорцам предстоит сыграть с «Нефтехимиком» (Тобольск), БК «Парма-2» (Пермский край) и БК «Енисей-2» (Красноярский край).Только победители групп продолжат выступление в Кубке России. Как и в прошлом сезоне, будет разыгран Кубок С. Н. Тараканова в «Финале четырех». Напомним, что в прошлом году он прошел в Челябинске. В финальном матче «Челбаскет» переиграл ростовский «БАРС-РГЭУ» — 63:59. В новом сезоне оба клуба дебютируют в Суперлиге и вступят в борьбу за Кубок России с 1/16 финала.Участниками этой стадии станут три лучшие команды Кубка С. Н. Тараканова, а также 13 представителей Суперлиги. В трех первых раундах сильнейший в каждой паре будет определяться по сумме двух встреч. Игры 1/16 финала состоятся с 11 октября по 1 ноября. На этой стадии баскетбольный клуб «Челбаскет» встретится с «Иркутом» из Иркутска.Соперниками 8 победителей первого раунда плей-офф в 1/8 финала станут 8 представителей Единой лиги ВТБ. Матчи этой стадии будут проведены 29 ноября и 27 декабря, четвертьфинальные — 17 января и 7 февраля. «Финал четырех» состоится 15—17 марта.Добавим, что свой первый матч в дебютном сезоне чемпионата Суперлиги «Челбаскет» проведет уже 7 октября. Челябинская команда на домашней площадке примет «Темп-СУМЗ» из Ревды. Магнитогорский «Металлург» стартует в чемпионате Высшей лиги ровно через месяц — 21 октября южноуральская команда сыграет в гостях с «Динамо» из Майкопа.

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