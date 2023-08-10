В штабе магнитогорского баскетбольного клуба «Металлург» определились с тренерами, которые будут возглавлять команду в сезоне-2023/2024. Помогать главному тренеру Артему Куринному будут старший наставник Максим Синельников и новый тренер по индивидуальной подготовке Никита Смирнов, сообщает пресс-служба БК «Металлург».
Артем Куринной с 2017 года входит в тренерский штаб баскетбольного клуба «Металлург», который за это время дважды становился серебряным призером и победителем Чемпионата России в дивизионе «Суперлига-2». В прошлом сезоне специалист впервые возглавил магнитогорскую команду.
Старший тренер Максим Синельников с 2018 по 2023 возглавлял мужскую сборную МГТУ им. Носова, выступающую в Студенческой лиге РЖД. Под его руководством команда выходила в Ласт-4 Лиги Белова и дважды выигрывала золото регионального дивизиона АСБ.
Новый тренер по индивидуальной подготовке Никита Смирнов является основателем баскетбольной академии в Магнитогорске, которая специализируется на индивидуальной подготовке спортсменов.
Добавим, что ранее стал известен план подготовки к новому сезону для баскетболистов команды «Металлург». 1 августа игроки «Магнитки» вышли из отпуска, прибыли в расположение команды и прошли медосмотр. В рамках подготовки к новому сезону в Высшей лиге чемпионата России южноуральские баскетболисты проведут сборы в родном Магнитогорске. А также сыграют товарищеские матчи против БК «Темп-СУМЗ-УГМК», который выступает в Суперлиге.
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