Баскетбольный клуб «Металлург» проиграл домашний матч соперникам из Новосибирска

Магнитогорцы уступили на своей площадке 62:76 и отдалились от зоны плей-офф

В баскетбольной Суперлиге неудачно сыграл домашний матч магнитогорский «Металлург». Подопечные Вадима Филатова уступили БК «Новосибирск» со счетом 62:76, провалив третий период. Южноуральцы опустились на 11-е место в турнирной таблице, отдалившись от зоны плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После домашней победой над БК «Барнаул», у магнитогорцев появился хороший шанс забраться в зону плей-офф. В случае успеха в матче с новосибирцами они могли войти в топ-8 команд Суперлиги. Увы, этот шанс «Металлург» упустил, хотя и сыграл с соперниками на равных. Главной причиной поражения стал провал в третьем периоде, в котором сибиряки ушли вперед, создав себе комфортный отрыв в счете.

«Не справились с защитой, со „сменой“, которую играла команда из Новосибирска. Из-за этого случился провал. Соперник оторвался по счету, а мы не смогли его догнать. Сейчас важна каждая игра. В турнирной таблице все очень плотно. Любая игра имеет высокое значение», — отметил после матча разыгрывающий магнитогорского клуба Василий Мартынов.

Рывок «Новосибирска» зрители увидели под конец третьей четверти. Гости выиграли щит и заработали перевес в семь очков, тем самым вынудили «Металлург» реагировать на произошедшее тайм-аутом. Эту четверть хозяева заканчивали без Кочергина, он заработал пять фолов.

На заключительную 10-минутку «Металлург» вышел с отставанием в 14 очков (42:56). У гостей солировал американец Колин Доэрти. Хозяева быстро сделали минус 10 и заставили «Новосибирск» потратить тайм-аут. Еще один перерыв сибиряки использовали в середине четверти. Приблизиться по счету к сопернику «Металлургу» не удавалось. «Новосибирск» без особой нервотрепки провел концовку и увез из Магнитогорска победу — 62:76.

«Соперник предложил тот уровень контакта и защиты, с которым мы не справились. Совершали, к сожалению, нелепые ошибки в определенные моменты. Уровень контакта соперник предложил жесткий. Их желание победить было выше нашего. На этом фоне мы провалили вторую половину матча», — резюмировал главный тренер БК «Металлург» Вадим Филатов.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 19 декабря. «Металлург» (Магнитогорск) — БК «Новосибирск» — 62:76 (23:21, 10:15, 9:20, 20:20).

«Металлург»: Мартынов (14), Степанцов (11), Глазунов (10), Баландин (7), Лютыч (5), Кондаков (5), Венников (4), Михеев (4), Кочергин (2), Мальцев, Скрынник.

БК «Новосибирск»: Доэрти (22), Комиссаров (15), Макеев (11), Семенюк (9), Тукмаков (9), Плугарев (3), Кирдячкин (2), Новиков (2), Бабушкин (2), Семенченко (1).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Колин Доэрти (БК «Новосибирск»)

В очередной раз подтвердил статус лидера команды, набрав 22 очка — это лучшая результативность среди всех игроков матча.

Артем Комиссаров (БК «Новосибирск»)

Сделал дабл-дабл: 15 очков и 10 подборов — и это за 25 минут игры. Хорошая эффективность!

Василий Мартынов («Металлург»)

Стал лучшим в составе магнитогорской команды, набрал 14 очков.

В уходящем году магнитогорцам предстоит сыграть еще два гостевых поединка. «Металлург» сразится с грозненским «Динамо» (25 декабря) и дублем питерского «Зенита» (28 декабря).

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).