Баскетбольный клуб «Металлург» продлил соглашение с форвардом Иваном Фещенко Контракт с игроком рассчитан на один сезон



Иван Фещенко выступает за южноуральскую команду последние три года. В прошедшем сезоне в чемпионате Высшей лиги игрок провел за магнитогорскую команду 39 матчей, в среднем набирая по 11,6 очка, 7,2 подбора, 2,9 передачи.



Кроме того, в прошлом сезоне именно Иван Фещенков в домашнем тандеме чемпионата России 3×3 стал автором решающего броска, который привел



Добавим, что накануне в Тобольске стартовал первый раунд предварительного этапа Кубка России. В турнире примут участие четыре команды: «Парма-2», «Енисей-2», «Нефтехимик» и магнитогорский клуб «Металлург». Южноуральская команда будет бороться

Баскетбольный клуб «Металлург» завершает комплектование команды на сезон-2023/24. Сегодня, 22 сентября, руководство команды объявило о продлении контракта с форвардом Иваном Фещенков. Игрок выступает за основной магнитогорский коллектив, а также за «Металлург» в баскетболе 3×3, сообщает пресс-служба южноуральской команды.Иван Фещенко выступает за южноуральскую команду последние три года. В прошедшем сезоне в чемпионате Высшей лиги игрок провел за магнитогорскую команду 39 матчей, в среднем набирая по 11,6 очка, 7,2 подбора, 2,9 передачи.Кроме того, в прошлом сезоне именно Иван Фещенков в домашнем тандеме чемпионата России 3×3 стал автором решающего броска, который привел «Металлург» к исторической победе и обеспечил команде выход в сильнейший дивизион Добавим, что накануне в Тобольске стартовал первый раунд предварительного этапа Кубка России. В турнире примут участие четыре команды: «Парма-2», «Енисей-2», «Нефтехимик» и магнитогорский клуб «Металлург». Южноуральская команда будет бороться за выход в «Финал четырех» Кубка С. Н. Тараканова

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