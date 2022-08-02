Руководство баскетбольного клуба «Металлург» объявило о подписании новых контрактов с разыгрывающим Валентином Назаровым и центровым Сергеем Болотским. Соглашения с баскетболистами рассчитаны на один сезон, сообщает пресс-служба БК «Металлург».
В прошлом сезоне в Суперлиге-2 Валентин принял участие в 47 матчах, в которых его средняя статистика составила: 4,1 очка, 2,5 подбора, 4,5 передачи. Сергей же сыграл за команду 51 матч, в среднем набирая 9,9 очка, 4,8 подбора и 0,7 передачи.
Также состоялся просмотр игроков в команду ДЮБЛ «Металлург-Динамо». В расширенный состав мужской команды ДЮБЛ по итогам просмотра вошло 25 баскетболистов. По результатам предсезонных сборов будет сформирован окончательный состав.
«В расширенный состав команды попали 25 ребят — по 5 на каждую игровую позицию. Все они воспитанники спортшколы „Динамо“ разных возрастов, конкуренция сумасшедшая. С 8 августа начинаем тренировочные сборы в учебно-оздоровительном центре „Юность“. По окончании сборов будет сформирован окончательный список игроков, которые попадут в заявку», — подвел итоги просмотра тренер команды Максим Синельников.
Напомним, что Российская федерация баскетбола (РФБ) провела жеребьевку баскетбольного Кубка России — 2022/23. На турнире выступят три южноуральских коллектива: «Челбаскет», «Металлург» и женская команда «Славянка».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес