Баскетбольный клуб «Металлург» продлил контракты с Валентином Назаровым и Сергеем Болотским

Соглашения рассчитаны на один сезон

«В расширенный состав команды попали 25 ребят — по 5 на каждую игровую позицию. Все они воспитанники спортшколы „Динамо“ разных возрастов, конкуренция сумасшедшая. С 8 августа начинаем тренировочные сборы в учебно-оздоровительном центре „Юность“. По окончании сборов будет сформирован окончательный список игроков, которые попадут в заявку»,

— подвел итоги просмотра тренер команды Максим Синельников.