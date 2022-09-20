Руководство баскетбольного клуба «Металлург» объявило о подписании контрактов с тремя новыми игроками. Команду пополнили два воспитанника магнитогорского баскетбола — Иван Хлестов, Иван Егоров — и бывший игрок «Челбаскета» Матвей Погонин, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
Иван Хлестов пришел в баскетбол в 10 лет к тренеру Людмиле Афониной. За команду СШОР «Динамо» отыграл 7 лет и перешел в ДЮБЛ «Уралмаша». Три года провел в системе клуба, после чего вернулся в Магнитогорск. В составе МГТУ дважды побеждал в региональном дивизионе АСБ «Танкоград» и становился бронзовым призером Кубка России «Движение вверх 3×3».
В прошлом сезоне провел 8 матчей в Суперлиге-2 в составе «Металлурга». В сезоне-2021/22 Студенческой лиги РЖД Иван сыграл 15 матчей, в среднем набирая 11,9 очка, 3,7 подбора и 2,7 передачи.
Иван Егоров с детства был наслышан о командах «Металлург-Университет» и «Динамо-Магнитогорск», поэтому всегда мечтал поиграть в Магнитке. После окончания 9-го класса принял решение поступить в Магнитогорский колледж и пробовать силы в студенческой команде. На протяжении трех сезонов выступает за сборную МГТУ. В прошлом сезоне в Студенческой лиге РЖД провел 19 матчей, в среднем набирая 3,7 очка, 4,7 подбора и 1,5 передачи.
Матвей Погонин в прошлом сезоне выступал в составе другой южноуральской команды — «Челбаскет». За челябинскую команду Матвей провел 33 матча, в которых средняя статистика составила 6,7 очка, 4,0 передачи и 3,4 подбора. В сезоне-2018/19 игрок становился бронзовым призером ДЮБЛ и чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ. В следующие два года становился серебряным и бронзовым призером АСБ в дивизионе «Москва».
Ранее баскетбольный клуб «Металлург» подписал контракты с двумя воспитанниками магнитогорского баскетбола. Южноуральскую команду пополнили Валерий Колбин и Александр Гудыма. Также магнитогорскую команду возглавил Артем Куринной. Ранее он входил в тренерский штаб южноуральской команды.
Напомним, что в Челябинске 23—25 сентября пройдет отборочный раунд Кубка России по баскетболу среди мужских команд. В турнире примут участие четыре команды: БК «Металлург», «Челбаскет», «Нефтехимик» и «Енисей-2».
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