Руководство баскетбольного клуба «Металлург» объявило о подписании контрактов с двумя новыми игроками. Команду пополнили два воспитанника магнитогорского баскетбола — Валерий Колбин и Александр Гудыма, сообщает пресс-служба БК «Металлург».
Валерий Колбин — воспитанник магнитогорского баскетбола. Пришел в спорт в 10-летнем возрасте. Неоднократно становился победителем первенств области и УрФО, участвовал в финалах первенства России. В сезоне-2017/18 дебютировал в АСБ в составе команды МГТУ им. Носова, после чего провел один сезон в екатеринбургском «Уралмаше», выступающем в Суперлиге-1, и снова вернулся в Магнитогорск
В 2022 году баскетболист принял участие в Матче звезд АСБ. По итогам сезона-2021/22 являлся лидером команды МГТУ. В 16 матчах Студенческой лиги РЖД его суммарные показатели составили 357 очков, 72 подбора, 40 передач за 31:39 минут на площадке.
Александр Гудыма тренировался с 10 лет в магнитогорской школе «Динамо» под руководством Людмилы Афониной. Становился призером первенств области, участвовал в финалах первенства страны, входил в топ-8 первенства России ДЮБЛ по очкам. В 2021 году вызывался в просмотровый лагерь сборной России U18 по баскетболу 3×3.
На протяжении трех сезонов выступает в составе сборной МГТУ им. Носова в чемпионате АСБ. В 17 матчах Студенческой лиги РЖД сезона-2021/22 игрок отличился 295 очками, 64 подборами, 43 передачами за 31:14 минут на площадке.
Напомним, что баскетбольный клуб «Металлург» продлил контракты с Валентином Назаровым и Сергеем Болотским. Соглашения рассчитаны на один сезон. Также магнитогорскую команду возглавил Артем Куринной. Ранее он входил в тренерский штаб южноуральской команды.
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