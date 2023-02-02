Баскетбольный клуб «Металлург» подписал контракт с разыгрывающим Артемом Лимоновым

В текущем сезоне игрок провел 19 матчей за «Чебоксарских ястребов»

Руководство магнитогорского баскетбольного клуба «Металлург» объявило о подписании контракта с с 24-летним разыгрывающим Артемом Лимоновым. В нынешнем сезоне Высшей лиги баскетболист провел 19 матчей за «Чебоксарских ястребов», в которых набирал 12,5 очков, 2,9 подборов и 2,9 передач, сообщает пресс-служба БК «Металлург».Артем является воспитанником красноярского «Енисея», выступал за юношескую и молодежную команды «Автодора». Привлекался в юниорскую сборную России и играл в составе БК «Новосибирск». Также с клубом БК «Барнаул» становился чемпионом Суперлиги-2 сезона-2020/21.Напомним, что накануне баскетбольный клуб «Металлург» покинул один из лидеров Валентин Назаров. В южноуральском клубе баскетболист провел два сезона. В текущем сезоне игрок провел 23 матча, в которых набирал 8,1 очка, 3,5 подбора и 4,3 передачи.Магнитогорская команда занимает пятую строчку в Высшей лиге. Следующие поединки «Металлург» проведет 4 и 5 февраля, как раз в Чебоксарах, где встретится с местными «Чебоксарскими ястребами».