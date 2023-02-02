Руководство магнитогорского баскетбольного клуба «Металлург» объявило о подписании контракта с с 24-летним разыгрывающим Артемом Лимоновым. В нынешнем сезоне Высшей лиги баскетболист провел 19 матчей за «Чебоксарских ястребов», в которых набирал 12,5 очков, 2,9 подборов и 2,9 передач, сообщает пресс-служба БК «Металлург».
Артем является воспитанником красноярского «Енисея», выступал за юношескую и молодежную команды «Автодора». Привлекался в юниорскую сборную России и играл в составе БК «Новосибирск». Также с клубом БК «Барнаул» становился чемпионом Суперлиги-2 сезона-2020/21.
Магнитогорская команда занимает пятую строчку в Высшей лиге. Следующие поединки «Металлург» проведет 4 и 5 февраля, как раз в Чебоксарах, где встретится с местными «Чебоксарскими ястребами».
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