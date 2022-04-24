Сегодня, 24 апреля, магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» провел заключительный поединок в финале Суперлиги-2. Южноуральцы на своей площадке уверенно обыграли курских «Русичей» — 87:71 и стали победителями чемпионата российской Суперлиги-2 сезона 2021/2022, передает корреспондент ИА «Первое областное».
В заключительном матче сезона подопечные Александра Михайлова с первых минут пошли вперед и завладели преимуществом. Магнитогорцы надежно играли в защите, совершая удачные перехваты, что позволяло быстро развивать свои атаки. Во втором отрезке команды продолжали играть в быстрый баскетбол. К концу второй четверти наша команда вела в счете — 43:34.
После большого перерыва игра кардинально не изменилась. Хозяева площадки продолжили быстро и агрессивно действовать в защите и атаке, не позволяя «Русичам» сократить отставание в счете. В итоге «Металлург» довел дело до уверенной победы со счетом 87:71 и завоевал золотые медали российской Суперлиги-2 сезона 2021/2022.
Лучшим игроком матча стал Сергей Рассказов. Он смог набрать 20 очков, 5 подборов, 3 передачи и 21 балл в эффективности действий на площадке. Также стоит отметить Илью Подобедова, который набрал по итогу матча 17 очков и 6 подборов.
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