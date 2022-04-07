Баскетбольный клуб «Металлург» обыграл «Чебоксарских Ястребов» в полуфинале Суперлиги-2

Магнитогорцы на своей площадке выиграли со счетом 95:82

Сегодня, 7 апреля, магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» провел первый поединок в полуфинале баскетбольной Суперлиги-2. Южноуральцы на своей площадке в эмоциональной концовке обыграли «Чебоксарских Ястребов» со счетом 95:82 и повели в серии 1-0, передает корреспондент ИА «Первое областное».



В матче против чебоксарской команды подопечные Алексея Миронова с первых минут пошли вперед и завладели преимуществом. Магнитогорские баскетболисты неплохо действовали в защите и хорошо реализовали свои моменты. Южноуральцы ушли в большой отрыв и после второй четверти вели со счетом 51:29.



После большого перерыва игра кардинально изменилась. Команды продолжали играть в быстрый баскетбол. Однако гости смогли наладить игру и сократили отставание до минимума. В концовке встречи «Металлург» смог выстоять и одержать важную победу — 95:82.



Лучшим игроком матча стал один из лидеров «Металлурга» Станислав Сарафанкин. Он смог набрать 17 очков, 10 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 29 баллов в эффективности действий на площадке. Также стоит отметить Владислава Ильинова, который в концовке смог реализовать все штрафные броски, набрав по итогу 19 очков.



Следующая игра пройдет 12 апреля в Чебоксарах. Полуфинальная серия продлится до двух побед одной из команд. Если счет в серии будет 1:1, то третий матч пройдет 13 апреля также в Чебоксарах.

