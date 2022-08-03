Руководство баскетбольного клуба «Металлург» объявило о подписании нового игрока Ярослава Венникова. Новые соглашения с командой подписали Сергей Харитонов и Иван Фещенко. Таким образом магнитогорский клуб завершает комплектование команды на сезон-2022/2023, сообщает пресс-служба БК «Металлург».

Ярослав Венников является воспитанником магнитогорской спортивной школы № 10. В составе магнитогорских команд он неоднократно становился чемпионом областных соревнований. Последние два сезона Ярослав выступал за «Уфимец» в Суперлиги-1. В сезоне 2021/22 игрок принял участие в 30 матчах набирая в среднем 3,6 очков, 0,5 передач и 1,2 подборов.

Иван Фещенко выступает за южноуральскую команду последние два года. В прошедшем сезоне игрок провел за магнитогорскую команду 49 матчей, в среднем набирая по 10,4 очков, 1,9 передач и 5,1 подборов. Сергей Харитонов сыграл за «Металлург» 31 матч, в среднем набирая по 9,9 очков и 5,4 подборов.

Напомним, ранее баскетбольный клуб «Металлург» объявил о подписании новых контрактов с разыгрывающим Валентином Назаровым и центровым Сергеем Болотским.